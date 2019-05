Opozícia sa po správe EK ostro pustila do Babiša: Ten vraj kamal, fňukal a odišiel

Opozícia chce o konflikte záujmov Babiša (ANO) rokovať v Poslaneckej snemovni v utorok 4. júna a žiada zverejnenie auditovej správy EK. "Občania si zaslúžia poznať pravdu," vyhlásil predseda Pirátov Ivan Bartoš. Dokonca aj komunisti, ktorí podporujú menšinovú českú vládu, chcú zverejnenie správy a utorkové rokovanie o nej v snemovni. Predseda koaličnej ČSSD Jan Hamáček pokladá za dôležité počkať na konečný výsledok celého auditového procesu.

České Hospodářské noviny uviedli, že Babiš je podľa EK v konflikte záujmov, pretože má pretrvávajúce väzby na svoje podniky. Dospel k tomu audit, ktorého závery EK poslala českým úradom. Všetky preverované európske dotácie, ktoré dostala skupina Agrofert od februára 2017, chce Brusel vrátiť späť. Ministerstvo financií potvrdilo, že dostalo závery auditu, ale odpovie až na českú verziu, ktorú zatiaľ nemá.

"Návrh auditovej správy je v rozsahu 71 strán anglicky písaného textu a hneď v úvode je opatrený upozornením, že ide o predbežné zistenia, závery a odporúčania audítorov EK, ktoré môžu byť zmenené na základe ďalších informácií od národných orgánov," povedal podľa Českej televízie (ČT) hovorca ministerstva Michal Žurovec. Dodal, že správa má byť teda pokladaná za dôvernú až do uzavretia procesu a do vydania finálnych zistení.

Babiš vo vystúpení v snemovni odmietol, že by Agrofert musel vracať eurodotácie. Podľa neho je audit len predbežný, pričom ani ČR žiadne dotácie nebude musieť vracať. Zdôraznil, že on žiadne české ani európske zákony neporušuje. "O čom by ste tu rozprávali, nebyť farmy Čapí hnízdo a Agrofertu? Nemáte program. Skúste robiť niečo pre ľudí v tejto krajine, nielen kopať do Babiša," kritizoval premiér opozíciu. Potom zo sály odišiel.

Predseda poslancov TOP 09 Miroslav Kalousek v pléne vyhlásil: "Za celú svoju prax si nepamätám jeden jediný prípad, keď by sa členskej krajine podarilo zvrátiť návrh audítorov na 100-percentnú korekciu."

Kalousek pokračoval: "Neprekvapili ste. Hráte o čas, ale ten čas zasa nebude taký dlhý. Budeme ďalej pracovať pre ľudí, pretože nechceme, aby daňoví poplatníci platili stomiliónové dotácie (v českých korunách) chamtivému podnikateľovi. Kvôli svojej chamtivosti ste Česku spôsobili obrovskú hanbu." Kalousek neskôr na Twitteri o Babišom vystúpení napísal: "Neprekvapil. Klamal, fňukal a odišiel."

Líder ľudovcov z KDU-ČSL Marek Výborný sklamane vyhlásil, že čakal od premiéra prísľub, že na ministerstvách budú správy zverejnené a že firmy v Agroferte všetky peniaze vrátia, ale namiesto toho Babiš odišiel. Na odchod premiéra reagoval aj predseda STAN Vít Rakušan: "Pán premiér neodišiel stredom, ale bokom, a opäť sa ukázal ako srab."

Zástupca ČSSD Jan Chvojka takisto zareagoval a odchod Babiša označil za hlúpy. Podľa Noviniek.cz povedal: "Aj keď sme súčasťou vládnej koalície, nie sme slepí. Žiadame okamžité zverejnenie auditovej správy." Podľa neho vláda logicky musí prestať vyplácať ďalšie peniaze Agrofertu a sociálni demokrati budú trvať na tom, aby odpoveď Európskej komisii za českú vládu spracoval niekto iný než ministri za ANO.