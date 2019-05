Blamáž pre Slovensko! Hulvátstvo fanúšikov rieši celý svet: 10 vecí, ktoré nikdy nerobte na hokeji

Slovensko je hosťujúcou krajinou na tohtoročných Majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji a tak by sme našu krajinu mali reprezentovať čo najlepšie. Netýka sa to len potemkinovských úprav Košíc a Bratislavy, v ktorých sa zápasy hrajú, ale aj správania sa fanúšikov na štadiónoch.

Zdá sa však, že nie všteci si to uvedomujú. Ukázalo sa to aj na pondelňajšom zápase Slovenska s Kanadou, pri ktorom sa napätie stupňovalo každou sekundou. Zápas sme napokon prehrali o jeden gól, ktorý sme inkasovali len dve sekundy pred koncom hry. Nad frustrujúcu porážku sa nedokázali povzniesť niektorí fanúšikovia a namiesto poďakovania našim hokejistom za krásnu hru a rešpektu pre víťazný tím, ukázali, ako sa na športovom podujatí správať nemá.

Pískanie a bučanie v hľadisku

Mnohí sú presvedčení o tom, že k výhre kanadských hokejistov pomohli aj rozhodcovia, ktorí neodpískali jasný faul nášho hráča, či neuznali gól, ktorým by sme sa dostali do vedenia. Na záver zápasu to dali aj patrične najavo.

Prejavy radosti a smútku určite patria ku každému športovému podujatiu, no stále by sme nemali zabúdať na to, že všetko má svoje hranice. V zápase s Kanadou ich niektorí prekročili. Po kanadskom víťaznom góle pristáli na ľadovej ploche mince a fľaše, ktoré mohli zraniť nielen hráčov oboch tímov, ale aj iných divákov.

Udržať na uzde svoje emócie nevedeli fanúšikovia ani počas kanadskej hymny, kedy sa z hľadiska ozývalo bučanie a pískanie. Neskôr to mnohí obhajovali tým, že piskot patril rozhodcom, no takéto prejavy počas akejkoľvek hymny rozhodne nepatria do hľadiska.

Všimli si to aj zahraničné médiá

Krátko po zápase sa na sociálnych sieťa začali objavovať komentáre od ľudí, ktorí s takýmto správaním sa fanúšikov nesúhlasia. "Ospravedlňujem sa za Slovákov, ktorí pískali počas kanadskej hymny. Také veci by sa nemali stávať," znel jeden z mnohých príspevkov, ktoré sa niesli v podobnom duchu.

"Kanada zvíťazila a musíme to tak brať. Toto sa nerobí. Musíme to prijať so vztýčenou hlavou," skonštatoval po zápase náš obranca Martin Fehérváry. Bučanie a piskot fanúšikov počas hymny súpera si všimli aj zahraničné médiá. "Hanba! Fľašky na ľade a piskot pri hymne," znel titulok na českom serveri sport.cz.

"Hosťujúca krajina pískala počas kanadskej hymny po tom, ako Mark Stone strelil víťazy gól," napísali na webe bardown.com. Portál Dailyhive.com písal v podobnom duchu a zverejnil aj video.

10 rád ako sa správať na športovom podujatí​

1. Nepískame počas ŽIADNEJ hymny.

2. Fanúšikov ani hráčov neoblievame pivom, ani žiadnou inou tekutinou

3. Počas hymny by sme si mali dať dole klobúky, čiapky, a iné pevné predmety z hlavy.

4. Nebučíme na zraneného hráča súpera.

5. Rasistické prejavy na vlastným hráčov aj hráčov súpera sú taktiež nežiaduce.

6. Na ľad nehádžeme žiadne predmety. A už vôbec nie také, ktoré môžu hráčov zraniť. (Mince, fľaše a pod.)

7. Nerobíme mexickú vlnu v desiatej sekunde zápasu.

8. Nesprávame sa ako psychopati a nepoužívame fyzické násilie.

9. Myslíme na to, že na zápasy chodia aj deti a dámy a preto nekričíme ty k*k*t, sk*rvený rozhodca, ani choďte do p*če

10. Ak sa objavím na veľkoplošnej obrazovke neukazujem hanlivé gestá, neobnažujem sa a ani sa nesnažím ukázať tričko s nápisom Slovakia.