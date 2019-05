Obrovská demonštrácia v Prahe: VIDEO Proti Babišovi a jeho ministerke protestovali desaťtisíce ľudí

Koniec Benešovej, ktorej vymenovanie podľa demonštrantov spochybňuje dôveru v nezávislosť justície, zostal v čele zoznamu požiadaviek demonštrantov, inak sa ale prejavy sústredili na Babiša. Kritici mu vyčítali konflikt záujmov, ktorým sa zaoberajú aj orgány Európskej únie, trestné stíhanie v kauze Čapí hnízdo, dotácie pre jeho niekdajšiu firmu Agrofert aj údajnú spoluprácu s komunistickou Štátnou bezpečnosťou (ŠtB).

Výzva na televízny duel

Obavy z ohrozenia spravodlivosti by mal Babiš podľa lídra organizátorov zo spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláša Minářa rozptýliť účasťou v televíznom dueli. "Obhájte svoje kontroverzné kroky verejne, prestaňte zahmlievať a postavte sa mi ako chlap v televíznej debate," povedal Minář na Babišovu adresu. Ak premiér tomuto a ďalším požiadavkám nevyhovie, budú demonštrácie pokračovať. Budúci týždeň by sa mali uskutočniť v regiónoch, na Václavskom námestí potom znovu 4. júna.

Zdroj: YouTube/Milion Chvilek

Babiš v SMS zaslanej ČTK zdôraznil, že ľudia majú právo protestovať. Nevidí však jediný dôvod, prečo by mal reagovať na Minářovu výzvu. Lídrovi demonštrantov odporučil, nech si založí politickú stranu alebo hnutie a uchádza sa o hlasy voličov. "To je totiž legitímny prostriedok, ako môže zmeniť pomery v spoločnosti, s ktorými je očividne nespokojný," uviedol Babiš.

Protest bol pokojný

Na pódiu sa popri organizátoroch striedali predovšetkým umelci či akademici, tentoraz chýbali čelní predstavitelia opozičných politických strán. Podľa hovorcu pražských policajtov Jana Daňka neboli v súvislosti s demonštráciou hlásené polícii žiadne incidenty. Organizátori iba žiadali demonštrantov, aby sa v niektorých miestach rozprestreli kvôli niekoľkým ľuďom, ktorí vraj v dave omdleli.

Zdroj: YouTube/Milion Chvilek

Známe tváre

K demonštrantom prehovorili napríklad pražský biskup Václav Malý, spevák Tomáš Klus či bývalý hokejista Dominik Hašek. Pražská radkyňa Milena Johnová (Praha Sobě) upozorňovala na nedostatok financií pre sociálne projekty v obciach. Právnička Anna Dolejská popisovala spôsoby, ktorými by sa Babiš mohol vyhnúť konfliktu záujmov. Niekdajšia disidentka, sociologička Jiřina Šiklová vyzvala prítomných na účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia v závere tohto týždňa. Herec Vladimír Škultéty zdôraznil, že Babiš by mal čo najskôr zamieriť pred nezávislý súd kvôli obvineniu z dotačného podvodu v kauze Čapí hnízdo.

Dominik Hašek Zdroj: YouTube/Milion Chvilek

Ohlasy zo zahraničia

Protest zaznamenali aj zahraničné tlačové agentúry. Niektoré zmieňujú, že demonštrácie sú stále početnejšie, americká AP upozornila, že namiesto predošlého Staromestského námestia tentokrát organizátori zvolili pre akciu oveľa väčšie Václavské námestie. Populistický premiér Babiš čelí podozreniu zo sprenevery subvencií Európskej únie a ministerka spravodlivosti Benešová môže ovplyvňovať činnosť prokuratúry, napísala nemecká agentúra DPA s odvolaním sa na tvrdenie Babišových kritikov.

Benešová aj Babiš odmietajú, že by s príchodom novej ministerky hrozilo narušenie nezávislosti justície. Podľa premiéra Benešová nechystá zmeny v čele prokuratúry. Po predchádzajúcich demonštráciách Babiš poukázal na to, že na nich vystúpili zástupcovia snemovných strán. Akcie preto označil za súčasť kampane pred európskymi voľbami.

Kauza Čapí hnízdo

Andrej Babiš Zdroj: TASR/AP Photo/Francisco Seco ​

Impulzom pre súčasné demonštrácie, z ktorých prvá sa konala 29. apríla, sa stala demisia ministra spravodlivosti Jana Kněžínka (za ANO) a voľba jeho nástupkyne, ktorou sa stala Marie Benešová. Tá po svojom vymenovaní do funkcie začala hovoriť o vízii zmien v štruktúre súdov a štátnych zastupiteľstiev (prokuratúr). Práve pod ministra spravodlivosti spadajú prokurátori a sudcovia, ktorí rozhodnú o premiérovej vine či nevine v kauze Čapí hnízdo, týkajúcej sa zneužitia eurofondov.

Čapí hnízdo Zdroj: profimedia.sk

Farma Čapí hnízdo je rekreačný areál s konferenčným centrom v okrese Benešov v Stredočeskom kraji. V roku 2008 získal projekt dotáciu 50 miliónov českých korún (1,94 milióna eur) z európskych fondov na podporu malých a stredných podnikov. Pred získaním dotácie a po uplynutí času, keď mala spoločnosť v súlade s dotačnými podmienkami udržiavať projekt v chode, patrila farma pod Babišov holding Agrofert. Ten by na dotáciu pre malé a stredné podniky nárok nemal. Andrej Babiš však obvinenie z dotačného podvodu popiera.