Tisíce ľudí bojujú za doktora, ktorý čelí vyšetrovaniu za rasizmus: Požiadal ženu, aby si sňala nikáb

Udalosť podľa denníka Daily Telegraph rozvírila hladinu nielen v dejisku na Royal Stoke University v Stoke-on-Trent, ale prostredníctvom sociálnych sietí v celej Európe i v Austrálii.

Moslimská žena prišla podľa britských médií k lekárovi ako sprievod s desaťročnou dcérou. Matku zahaľoval nikáb, šatka zakrývajúca celú tvár okrem očí. Doktor Keith Wolverson (52) uviedol, že s ohľadom na bezpečné vyšetrenie malej pacientky požiadal ženu, aby si počas konzultácie sňala šatku, pretože nerozumel jej vysvetľovaniu príznakov chorej dcéry. Žena mu vyhovela. Neskôr však prišiel do nemocnice jej rozzúrený manžel a podal formálnu sťažnosť. Doktor Wolverson minulý týždeň dostal list od General Medical Council, vrchnej britskej lekárskej rady, ktorý ho informoval, že sa proti nemu vedie vyšetrovanie pre obvinenie z rasovej diskriminácie, ktoré by mohlo viesť k jeho prepusteniu.

Žena neskôr uviedla, že doktorovi povedala, že si šatku nesmie sňať z náboženských dôvodov. Wolverson jej na to údajne povedal, že nebude pokračovať vo vyšetrovaní jej dcéry, kým si šatku nesníme. Túto verziu však doktor poprel. Manžel ženy v sťažnosti uviedol, že doktor odmietol vyšetriť dcéru, kým si jej matka neodhalí tvár. Údajne k nej bol hrubý a pozeral sa na ňu necudne. Zdroj: Facebook "Nie som rasista, toto nemá nič spoločné s rasou, náboženstvom alebo farbou pleti,“ vyjadril sa Wolverson. „Je to škandálne. Len som sa snažil robiť si svoju prácu – šlo len o komunikáciu,“ povedal denníku The Sun. Uviedol, že iné moslimské pacientky pri vyšetrovaní ani nečakajú, kým ich požiada, aby si sňali nikáb, urobia tak samy. Spomínaná žena neprotestovala, keď ju o to požiadal. Škandál okolo bežnej lekárskej prehliadky vypukol až po jej odchode domov.

Petícia proti prepusteniu doktora z práce

Tento incident môže stáť britského lekára Keitha Wolversona kariéru. Lekárska rada ho postavila mimo službu. Na podnet osoby podpísanej ako Rhaegwyn WelshDragon 5517 vznikla na sociálnych sieťach petícia, ktorá žiada lekársku radu, aby sa k Wolversonovi zachovala spravodlivo a v rozhodnutí zhodnotila všetky dôkazy. Podpísalo sa už vyše 35-tisíc ľudí. Rozhorčený Wolverson však zvažuje, že zo zdravotníctva odíde. Vyjadril sa, že pre takéto incidenty lekári opúšťajú svoj cech i krajinu.