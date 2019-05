Lavrovovho námestníka čaká návšteva Venezuele: Presný dátum ešte nestanovili

"Sme v procese určenia optimálneho načasovania," uviedol Riabkov v pondelok pre agentúru Interfax. Vyhlásil, že zatiaľ nie sú dohodnuté ani okolnosti návštevy venezuelského prezidenta Nicolása Madura v Rusku, kde by sa mal v júni v Patrohrade zúčastniť na rokovaní medzinárodného ekonomického fóra. Venezuelský minister zahraničných vecí Jorge Arreaza začiatkom mája v Moskve vyhlásil, že venezuelské vedenie zatiaľ nerozhodlo o zložení vládnej delegácie na rokovaniach ekonomického fóra v Petrohrade.

Súčasne vyjadril nádej, že "prezident (Maduro) sa bude môcť zúčastniť a stretnúť sa s prezidentom (Vladimirom) Putinom". Rusko je jedným z mála spojencov Madurovej vlády a do Venezuely vyslalo aj takmer 100 vojakov, ktorí sa podieľajú "na plnení dohôd v oblasti vojensko-technickej spolupráce". Biely dom už v tejto spojitosti varoval Rusko a ďalšie krajiny podporujúce vládu prezidenta Nicolása Madura, že ak budú do Venezuely posielať vojakov či vojenskú techniku, USA to budú považovať za "priame ohrozenie" bezpečnosti tohto regiónu.

V reakcii na to Moskva odsudzuje podporu, ktorú západné štáty vyjadrujú vodcovi venezuelskej opozície Juanovi Guaidóovi. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov nedávno vyhlásil, že Moskva odsudzuje "bezprecedentné úsilie" Spojených štátov zamerané na zvrhnutie legitímnych vládnych orgánov vo Venezuele.