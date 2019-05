Desivé VIDEO z paluby: Pasažieri v Moskve kričali od strachu, lietadlo sa zmenilo na ohnivú pascu

"Aeroflot vyjadruje najhlbšiu sústrasť rodinám a milovaným tých, ktorí prišli o život na lete SU1492 Moskva-Murmansk," píše sa vo vyhlásení. "Posádka urobila všetko, čo bolo v jej silách, aby zachránila životy cestujúcich a poskytla núdzový pomoc dotknutým. Bohužiaľ, neboli schopní zachrániť všetkých na palube," citovala leteckú spoločnosť agentúra DPA.

Zdroj: TASR/AP/Alexander Zemlianichenko

Lietadlo Suchoj Superjet 100 (SSJ-100) smerujúce do Murmanska na severozápade Ruska bolo podľa Aeroflotu nútené vrátiť sa na letisko Šeremetievo krátko po štarte z "technických príčin". Podľa ruských médií vyslal stroj núdzový signál a posádka sa začala pripravovať na núdzové pristátie.

Zdroj: TASR/AP/Moscow News Agency

Pri druhom pokuse zosadnúť na dráhu lietadlo narazilo na pristávaciu dráhu podvozkom, následne aj nosom, pričom začali horieť motory a plamene rýchlo pohltili celú zadnú časť. Stroj mal v čase tvrdého núdzového pristátia plné palivové nádrže. Podľa vyšetrovateľov sa jedna z nich pri dopade roztrhla.

Only ‘37 out of 78 survived’ Superjet-100 crash-landing & fire in #Moscow – investigators#russianplane #5NewsAustralia pic.twitter.com/SE6WPuddBQ