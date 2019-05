Na Cypre vyčíňal sériový vrah, vraždil cudzinky: Reakcia ministra spravodlivosti, rezignoval

Nicolaou uviedol, že odstupuje, lebo je to otázka "svedomia a princípu", pretože vraždy, podľa úradov bezprecedentné, otriasli týmto stredomorským ostrovom s vyše jedným miliónom obyvateľov. Odmietol však prevziať zodpovednosť za "evidentné pochybenia" polície v počiatočnom štádiu vyšetrovania, keďže minister podľa neho do takéhoto vyšetrovania "nezasahuje a ani by nemal".

Zdroj: SITA/AP/Petros Karadjias

Jedným z dôvodov rezignácie, ktorú cyperský prezident prijal, je podľa neho tiež fakt, že dôsledky vrážd už presahujú políciu a dotýkajú sa "samotných postojov a vnímania spoločnosti, ktoré nikoho z nás nectia."