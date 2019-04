Tragédia na Srí Lanke: FOTO Tri hotely a tri kostoly zasiahli výbuchy, hlásia desiatky mŕtvych

Najmenej 50 ľudí dnes prišlo o život a ďalších takmer 300 utrpelo zranenia pri explóziách v niekoľkých kostoloch a hoteloch na Srí Lanke. Informovali o tom tamojšie médiá. Agentúra AP s odvolaním sa na bezpečnostného činiteľa napísala, že išlo o simultánne výbuchy v troch kostoloch a v troch hoteloch. Bezpečnostný činiteľ, ktorý nechcel byť menovaný, uviedol, že najmenej dva výbuchy majú zrejme na svedomí samovražední atentátnici. Dosiaľ sa však k útoku nikto neprihlásil.

Zdroj: SITA/AP

Príčina explózií je zatiaľ nejasná. Jedným z postihnutých miest je kostol svätého Antona na severe hlavného mesta Kolomba, druhým kostol svätého Šebestiána v meste Negombo severne od metropoly. Väčšina obyvateľov Negomba sa hlási ku katolíckej viere. Ďalší výbuch nastal v kostole v meste Madakalapuwa. Podľa agentúry AFP boli v čase výbuchu v kostoloch ľudia, ktorí sa zhromaždili na veľkonočnú omšu.

#SriLanka: A second explosion was reported at the St. Sebastian's Church in Katuwapitiya, Negombo a while ago. Few casualties reported from the incident. #lka pic.twitter.com/0LimLKYN2l