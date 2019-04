Pyšné slová Trumpa: O imigrácii tu rozhoduje jediný človek, a tým som ja

WASHINGTON - Prezident Donald Trump je v Spojených štátoch jedinou osobou, ktorá rozhoduje o otázkach súvisiacich s imigráciou. Trump sa tým v stredu popýšil novinárom v Bielom dome pred odletom do Texasu.

Reagoval tak na otázku jedného z novinárov, či sa nechystá agendu imigrácie zveriť do rúk svojho poradcu Stephena Millera. "Stephen je vynikajúci chlapík, je to báječná osoba, perfektný človek. Ale, úprimne, je len jeden človek, ktorý tomu šéfuje. Viete, kto to je? Ja," povedal Trump.

Z Hondurasu sa vydala na cestu do USA nová karavána migrantov

Niekoľko stoviek migrantov, ktorí sa chcú dostať do Spojených štátov, sa vydalo v stredu na pochod z Hondurasu smerom k hraniciam s Guatemalou. Informovali o tom svetové tlačové agentúry. Na autobusovej stanici v meste San Pedro Sula na severe Hondurasu sa zhromaždili rodiny s deťmi. Ide o skupinu 500 až 1000 ľudí, uvádza agentúra DPA. Podľa slov migrantov im peniaze, ktoré zarobia v Hondurase, nestačia na to, aby uživili svoje rodiny, a preto sa rozhodli odísť za lepšími príležitosťami do USA.

Väčšina migrantov nastúpila do autobusov, ktoré ich majú dopraviť na guatemalské hranice. Niektorí sa na cestu vydali peši v daždi - pred sebou tlačili detské kočíky alebo niesli spiace deti na rukách.

Mexické hranice prekročilo od vlaňajšieho októbra niekoľko "karaván" migrantov pochádzajúcich zo stredoamerických štátov. Tí utekajú pred chudobou a násilím vo svojich domovských krajinách. Pohraničná stráž Spojených štátov zatkla v priebehu marca a apríla už viac než 170.000 osôb.

Prezident Spojených štátov Donald Trump pohrozil, že uzavrie hranice medzi USA a Mexikom. Momentálne musia žiadatelia o udelenie azylu v USA čakať na rozhodnutie amerických úradov na mexickej strane hranice. Kalifornský súd však v pondelok platnosť tohto opatrenia zrušil. Biely dom sa chce proti rozhodnutiu odvolať.