Komplikácie s boeingom, ktorý nesmie lietať: Odhalili ďalší problém kritický pre bezpečnosť

Zdroj: TASR/AP/Mulugeta Ayene

WASHINGTON - Americká spoločnosť Boeing má ďalší softvérový problém so strojom 737 MAX, ktorý po marcovej nehode v Etiópii nesmie lietať. Boeing komplikáciu, ktorá sa týka riadenia vztlakových klapiek, považuje za "relatívne drobnú", nemenovaní činitelia citovaní denníkom The Washington Post ju ale hodnotia ako kritickú pre letovú bezpečnosť. Doteraz Boeing zápasil so softvérovým problémom stabilizačného systému MCAS, ktorý etiópski vyšetrovatelia označujú za jeden z faktorov tragédie.