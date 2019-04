VIDEO Šéf Boeingu prvýkrát priznal príčinu pádu lietadla v Etiópii: Rodiny obetí podávajú žaloby

Výkonný riaditeľ firmy Dennis Muilenburg však zároveň vyjadril presvedčenie, že Boeingy 737 MAX sú napriek tomu bezpečné stroje a že po aktualizácii softvéru budú patriť medzi vôbec najbezpečnejšie lietadlá na svete, informovala televízia CNBC. Pri havárii Boeingu 737 MAX 8 v Etiópii z 10. marca zahynulo všetkých 157 ľudí na palube vrátane štyroch Slovákov. Muilenburg prišiel so svojím vyhlásením po tom, ako etiópski vyšetrovatelia v predbežnej správe uviedli, že piloti pred zrútením stroja opakovane vykonali postupy odporúčané spoločnosťou Boeing, ktorými sa snažili stroj znovu dostať pod kontrolu. Havárii sa im napriek tomu zabrániť nepodarilo.

We at Boeing are sorry for the lives lost in the recent 737 accidents and are relentlessly focused on safety to ensure tragedies like this never happen again.



Watch the full video here: https://t.co/kZawq35YnZ pic.twitter.com/G9uIHjxsWi