Fidesz sa pýta Európskej komisie, ako mohol dostať migrantskú bankovú kartu terorista

Podľa agentúry MTI hovorca parlamentnej frakcie Fideszu János Halász v Budapešti novinárom povedal, že v súvislosti s bankovými kartami pre migrantov sa vynára čoraz viac otázok po tom, čo Brusel priznal, že takúto kartu dostal aj tento zadržaný terorista.

"Ako dlho mal Hasan F. k dispozícii kartu? Koľko peňazí na nej bolo? Kto stojí za týmto programom financovania? Aké organizácie sú do neho zapojené? Akým spôsobom sa kontroluje využitie poskytnutých peňazí?" menoval Halász otázky Fideszu.

Podľa slov hovorcu doterajšie reakcie Bruselu vôbec nepôsobia upokojujúco, skôr naopak. Zdá sa, že bankové karty pre migrantov otvárajú vážne bezpečnostné otázky, pretože takto poskytované finančné prostriedky sú vhodné na financovanie migrácie i terorizmu.

Hasan F. zadržaný 22. marca Budapešti sa mal údajne zúčastniť na vyvraždení 20 členov jednej rodiny v Sýrii. Na súde pri rozhodovaní o jeho vzatí do väzby vypovedal, že je agentom gréckych tajných služieb a že pracuje na tom, aby do rúk polície dostal čo najviac džihádistov, ktorí ušli do Európy.

Podľa hirado.hu Sýrčan disponoval anonymnou bankovou kartou. Jeho obhajca László Kelen potvrdil túto skutočnosť a spresnil, že kartu jeho klient dostal v Grécku. Ako dodal, platí iba na území Grécka a na obdobie jedného mesiaca na ňu poukázali 500 eur.

Hasana F. najskôr zadržali na budapeštianskom Medzinárodnom letisku Ferenca Liszta 30. decembra 2018. Pri pasovej kontrole totiž vtedy 27-ročný muž predložil falošný pas a falošným dokladom sa snažil potvrdiť aj totožnosť ženy, s ktorou spolu cestoval.

Maďarský súd ho za prevádzačstvo a ďalšie trestné činy odsúdil na podmienečný trest odňatia slobody a na tri roky ho vyhostil z krajiny. Sýrčana mali vyhostiť do Grécka, kde dostal štatút utečenca. V procese vyhostenia ho vzali do cudzineckej väzby.

V rámci spolupráce príslušných maďarských a belgických orgánov vysvitlo, že zadržaný je od roku 2016 členom IS a že v roku 2016 vyvraždil 20 členov jednej rodiny, pretože sa nechceli stať členmi Daeš.