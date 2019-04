Najvyšší súd sa vyjadril jasne a priamo: Vrahovia si nemôžu vybrať, v hre aj bolestivá smrť

Hlasovanie v pomere 5-4 odmietlo tvrdenie Russella Bucklewa, že pri použití injekcie pôjde o krutý a neobvyklý trest, lebo by to mohlo u neho vyvolať krvácanie a dusenie. Trval na tom, že štát musí nájsť iný spôsob popravy, napríklad smrtiacim plynom. Podľa súdu však takáto metóda sa nepoužíva v štáte Missouri a ani v nijakom inom štáte. Jeden zo sudcov sa vyjadril, že nie je jasné, či by táto metóda bola v každom prípade menej bolestivá.

Rozhodnutie konzervatívnej väčšiny na najvyššom súde znamená, že ústavný zákaz "krutých a neobvyklých" metód stále bráni druhom najvyššieho trestu podobným mučeniu, ale "negarantuje väzňovi bezbolestnú smrť.

Bucklew čaká na popravu za vraždu ešte z roku 1996. Federálna vláda a armáda, ako aj väčšina štátov, majú zákony umožňujúce najvyšší trest v osobitných prípadoch, zvyčajne spojených s vraždou prvého stupňa.