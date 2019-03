FOTO Katolícke Poľsko sa nezdá: Na ženskú oslavu pozvali striptéra, obnažil sa až dvakrát

Na výsostne ženskom podujatí sa objavilo aj niekoľko mužov, a nie hocijakých. Ak nerátame pána striptéra, boli to politici zo strany Právo a spravodlivosť a z Porozumenia Jarosława Gowina. Išlo už o 24. ročník podujatia, ktorého organizátorom bolo Kongresové a kultúrne centrum Witold.

Podľa poľského denníka Gazeta Wyborcza sa na oslave zúčastnilo asi sto žien a osem mužov, medzi nimi námestník primátora mesta Sebastian Drapał zo strany Porozumienie Jarosława Gowina a wałbrzychská vicestarostka Iwona Frankowska zo strany Právo a spravodlivosť. Organizátori sa postarali o nezvyčajnú atrakciu, profesionálneho striptéra. A ten sa obnažil hneď dvakrát: najprv zhodil civilné oblečenie a potom aj masku námorníka. Manželke tajomníka MÚ G. Luczka sa striptér páčil. Zdroj: Facebook

Mnohé účastníčky zábavy však boli znechutené, pretože striptér si vraj dovolil priveľa. Iwona Frankowska, ktorá sa objavila v prestrojení mníšky, nechcela šou komentovať, zdôraznila, že sa na podujatí zúčastnila ako súkromná osoba. Tajomník mesta Grzegorz Łuczko sa na Facebooku pochválil fotografiami zo ženského podujatia, nechcel však prezradiť, kto prišiel s nápadom pozvať striptéra ani kto zaplatil za jeho výkon. Zdôraznil, že akcia bola veľmi úspešná a dámy boli „spokojné“. Dodal, že striptér sa nevyzliekol úplne donaha. Zabávali sa odušu. Zdroj: Facebook

Akciu navštívil aj námestník primátora mesta Boguszów-Gorc Sebastian Drapała a člen miestnych straníckych štruktúr strany Porozumenie Jarosława Gowina. Nevidí nič zlého na pozvaní striptéra do kultúrneho centra. „Hranice dobrého vkusu neboli podľa môjho názoru prekročené,“ uviedol.

Aj mníška a sestrička si prišli na svoje. Zdroj: Facebook

Iného názoru je pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, bývalá členka PO (Občianska platforma), ktorá niekoľkokrát navštívila podujatie v Boguszów-Gorce. „Bývali to normálne, veselé ženské párty absolútne bez sexuálnych podtónov. Páni v spodnej bielizni, to nie je niečo, čo patrí do banskej tradície,“ vyhlásila rozhorčene.