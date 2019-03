MIMORIADNE Obrovský masaker na Novom Zélande: VIDEO Po streľbe v dvoch mešitách až 49 mŕtvych

______________________________________________________

Polícia v súvislosti s útokom zadržala troch mužov a jednu ženu. Jeden z mužov vo veku medzi 20 a 30 rokmi bol už obvinený z vraždy a mal by sa v sobotu postaviť pred súd v meste Christchurch. Po ďalších podozrivých polícia nepátra.

Strelec sa predstavil ako Brenton Tarrant Zdroj: FB

"Teroristický útok" bol "dobre naplánovaný", uviedla novozélandsk premiérka Jacinda Ardernová na tlačovej konferencii. Nový Zéland bol podľa jej slov napadnutý, pretože "zastupuje rozmanitosť". Toto sa nedá opísať inak než "teroristický útok", pokračovala.

Strelec streamoval svoj čin na Facebooku.

Páchatelia, ktorí útočili v oboch mešitách počas modlitieb, sa nenachádzajú na žiadnom zozname osôb sledovaných v súvislosti s terorizmom. Mali však veľmi jasne vyhranené extrémistické postoje.

Predsedníčka novozélandskej vlády vyzvala obyvateľov, aby počúvali odporúčania polície, pretože hrozba ohrozenia národnej bezpečnosti je vysoká. Zároveň znova požiadala ľudí, aby prestali na sociálnych sieťach šíriť video z útoku a údajný útočníkov manifest.

Austrálsky premiér Scott Morrison informoval, že jedným zo zadržaných je občan Austrálie. Označil ho za "pravicového extrémistu, násilníckeho teroristu". Podľa médií sa volá Brenton Tarrant a pochádza z mesta Grafton v štáte Nový Južný Wales.

Austrálske bezpečnostné zložky podľa Morrisona preverujú prípadné spojenia medzi Austráliou a útokom na Novom Zélande, premiér však odmietol poskytnúť bližšie detaily o austrálskom útočníkovi.

Šéf novozélandskej polície Mike Bush podľa austrálskej televízie ABC News uviedol, že polícia objavila vo vozidlách zadržaných osôb nálože, ktoré zaistila armáda. Polícia motív činu zisťuje a vyzvala všetky mešity, aby zavreli.

Premiérka potvrdila, že na vozidlách atentátnikov boli pripevnené improvizované výbušné zariadenia. Zatiaľ sa však nepotvrdilo, či niektorí z útočníkov plánoval samovražedný útok autom.

Premiérka zároveň oznámila zvýšenie úrovne bezpečnostnej hrozby na Novom Zélande na stupeň "vysoký". V súčasnosti podľa nej nie je dôvod domnievať sa, že existujú aj iní podozriví; túto možnosť však ešte polícia posudzuje.

K prvej streľbe došlo okolo 13.45 h miestneho času (01.40 h SEČ) v mešite Al Noor na ulici Deans Avenue. Strieľalo sa aj v neďalekej mešite v štvrti Linwood. Obe miesta sú od seba vzdialené viac ako štyri kilometre.

Podľa jedného zo svedkov bolo počuť najmenej 50 výstrelov. Iný muž, ktorý bol priamo v jednej z mešít, miestnej televízii povedal, že strelec prišiel dovnútra hlavným vchodom v čase modlitby. Keď rozpútal streľbu, ľudia začali v panike utekať. Celé krviprelievanie trvalo podľa tohto svedka niekoľko minút.

Páchateľom streľby na Deans Avenue má byť 28-ročný biely Austrálčan Brenton Tarrant. Stránka Otago Daily News informovala, že strelec svoj čin 17 minút naživo streamoval na Facebooku.

Predtým zverejnil na Twitteri rozsiahly 87-stranový protimoslimský manifest, v ktorom uvádza, že nie je členom nijakej organizácie, ale spolupracoval s mnohými nacionalistickými skupinami.

Protimoslimský manifetst Zdroj: FB

Konal sám a nikto útok nenariadil. Strelec v manifeste tiež tvrdí, že si vybral Nový Zéland kvôli jeho polohe, aby ukázal, že ani tie najodľahlejšie časti sveta nie sú bez "masového prisťahovalectva".​

Polícia vyzvala obyvateľov Christchurchu, aby až do odvolania nevychádzali von. Všetky školy, verejné budovy, nákupné centrá a nemocnica v 350-tisícovom meste boli uzatvorené. Uzatvorenie škôl bolo medzičasom zrušené.​

"Mnoho z tých, ktorí boli streľbou zasiahnutí, môžu byť migranti, môžu to byť aj utečenci. Vybrali si Nový Zéland ako svoj nový domov a je to ich domov. Sú jednými z nás. Človek, ktorý na nás spáchal toto násilie, medzi nás nepatrí," vyhlásila premiérka Ardernová.

"Nie sme len spojencami, nie sme len partnermi, sme rodina. (...) smútime, sme v šoku, sme zdesení, sme pobúrení," uviedol austrálsky premiér Morrison. Jeho krajina útok teroristov, ktorý ukradol toľko životov, odsudzuje.

Do jednej z mešít mali namierené aj členovia bangladéšskeho národného kriketového tímu, ktorí sú na Novom Zélande kvôli sérii medzinárodných zápasov. Ich plánované ďalšie stretnutie s domácou reprezentáciou bolo kvôli tragédii zrušené.

"Ostro odsudzujem teroristický útok na mešitu Al Noor na Novom Zélande a na moslimských veriacich. Nech je Alah milosrdný k obetiam a dá raneným rýchle uzdravenie," uviedol turecký líder Recep Tayyip Erdoganna Twitteri v angličtine.

Pakistanský premiér Chán citovaný tlačovou agentúrou DPA na tejto sociálnej sieti napísal: "Som šokovaný a ostro odsudzujem teroristický útok v mešitách v Christchurchi na Novom Zélande. Znovu sa potvrdzuje, čo sme vždy tvrdili: že terorizmus nemá náboženstvo."

