Pasažiera lietadla smrti zachránila šťastena: FOTO Grék mal letieť do Nairobi, no niečo sa stalo...

ADDIS ABEBA - Pri včerajšom páde boeingu etiópskych aerolínií zahynulo 149 pasažierov a 8 členov posádky. Medzi cestujúcimi sa nachádzali aj štyria Slováci, vrátane troch členov rodiny poslanca Antona Hrnka. Jedným z tých, ktorému sa však podarilo nečakane uniknúť z pazúrov osudu, je Grék Antonis Mavropoulos, ktorý o svojej skúsenosti porozprával v profile na sociálnej sieti. To, čo pre neho spočiatku vyzeralo ako otrasný začiatok dňa, sa zrazu zmenilo na neskonalé šťastie.

Boeing 737 MAX 8 odštartoval z Addis Abeby o 8.38 h. ráno (6.38 h. SEČ) a o šesť minút neskôr spadol v oblasti vzdialenej od hlavného mesta vyše 60 kilometrov. Lietadlo začalo hneď horieť a hasiči a záchranári se k nemu nemohli niekoľko hodín priblížiť.

Zdroj: SITA/Facebook via AP

Letenku na tragický let spoločnosti Ethiopian Airlines do Nairobi mal aj prezident neziskovej organizácie International Solid Waste Association, ktorá sa zaoberá problematikou tuhých odpadov a bol jedným z tých, ktorí smerovali do Kene kvôli konferencii OSN o životnom prostredí.

Zdroj: FB/Antonis Mavropoulos

Antonis Mavropoulos, ktorý pochádza z Atén, sa podľa svojich slov dostavil k odletovej bráne dve minúty potom, čo sa zatvorila. "Bol som naštvaný, pretože mi nikto nepomohol dostať sa k bráne včas," napísal v nedeľu vo svojom príspevku na Facebooku s názvom "Môj šťastný deň". Trápil sa totiž s batožinou, ktorú nevedel po medzipristátí nájsť.

Zdroj: FB/Antonis Mavropoulos

Ešte videl posledných pasažierov, ako odchádzajú a kričia na zamestnancov, aby ho pustili, ale tí to nedovolili. Grékovi tak neostávalo nič iné, iba si zarezervovať ďalší let o 11.20 h. Keďže mal približne tri hodiny čas, odviedli ho do salónika, aby si urobil pohodlie.

O 10.50 h., keď už mal nastupovať do ďalšieho lietadla, mu však bolo oznámené, že nemôže nikam ísť. Ochrankári s ním o tom odmietli diskutovať a odviedli ho na policajné oddelenie na letisku. "Dôstojník mi povedal, aby som neprotestoval, ale modlil sa k Bohu, pretože som jediný cestujúci, ktorý nenastúpil na palubu letu ET 302, ktorý sa zrútil," uviedol na Facebooku s tým, že bol v úplnom šoku.

Zdroj: FB/Antonis Mavropoulos

Následne mu vysvetlili, že ho musia vypočuť. "Povedali mi, že ma nemôžu pustiť skôr, ako skontrolujú moju identitu, dôvod, prečo som nenastúpil do lietadla a pod.," dodal Antonis Mavropoulos, ktorý si tak na vlastnej koži uvedomil, aký môže byť ľudský život krehký. Poďakoval sa aj všetkým, ktorí sa zaujímali o jeho osud, špeciálne svojej rodine.