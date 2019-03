Ostro sledovaný prípad tínedžerky, ktorá ušla k Daeš: Jej dieťa zomrelo v utečeneckom tábore

DAMASK - Britská tínedžerka Shamima Begum, ktorá ešte ako pätnásťročná ušla z Veľkej Británie do Sýrie, aby sa tam pripojila k Daeš, prišla o dieťa. Jej syn Džavíd, ktorého mala s jej mužom, Holanďanom bojujúcim na strane Daeš, zomrel v piatok v utečeneckom tábore v Sýrii, kam 19-ročná Begum ušla pred ostrými bojmi na území donedávna ovládanom islamskými teroristami.

Úmrtie chlapca, ktorý sa dožil len niekoľkých týždňov, vyvolalo vášnivé polemiky vo Veľkej Británii. Britská vláda totiž Begum zabránila v návrate do krajiny, keďže sa nedištancovala od praktík a učenia Islamského štátu. Vláda ju preto považovala za bezpečnostné ohrozenie a obávala sa, že by mohla na území Británie napríklad kedykoľvek vykonať teroristický útok.

Po úmrtí jej syna sa však nálada v Británii mierne otočila a viacerí politici začali kritizovať rozhodnutie britského ministra vnútra Sajida Javida ponechať dievča v sýrskom utečeneckom tábore a nepovoliť jej návrat do Británie. Podľa tieňovej labouristickej ministerky vnútra Diane Abbott išlo zo strany Javida o veľmi necitlivé rozhodnutie. "Ponechať zraniteľnú mladú ženu a nevinné dieťa v utečeneckom tábore, o ktorom vieme, že je v ňom vysoká detská úmrtnosť, je morálne trestuhodné," cituje Abbott britský denník The Guardian.

Do Javida sa dokonca pustili aj niektorí konzervatívci. Podľa konzervatívneho poslanca dolnej komory britského parlamentu Phillipa Leea bolo rozhodnutie ministra vnútra motivované populizmom. "Shamima Begum mala v každom prípade strašné názory a pripojila sa k Islamskému štátu, ale bolo to v tom čase ešte dieťa, a bol to produkt našej spoločnosti. Mali sme za ňu morálnu zodpovednosť, a samozrejme aj za jej dieťa," vyhlásil Lee.

Pravdou však je, že Begum nemala názory blízke zmýšľaniu Islamského štátu iba v čase, keď v roku 2015 ušla s dvoma ďalšími spolužiačkami do Sýrie za teroristami, ale má ich aj teraz. V sérii rozhovorov s britskými médiami trvala na tom, že svoj odchod do Sýrie neľutuje. Povedala tiež, že nemala problém s odtínaním hláv, ktoré militanti praktizovali, a ani keď videla odseknutú hlavu, neprekážalo jej to. "Podľa toho, čo o tom viem, bolo z pohľadu islamu všetko v poriadku,“ povedala pre televíziu Sky News.