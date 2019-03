Hrôzostrašné VIDEO z lyžiarskeho strediska: Otec už neudržal svojho syna, nečakané konanie detí

Keď James brázdil svah, všimol si visiaceho chlapca zo sedačkovej lanovky. Ako opísal pre spravodajskú stanicu CNN, v momente mu bolo jasné, že muž už dieťa dlho neudrží. „Začal sa mykať a mal panický záchvat,“ spomína James.

Pubertiak preto požiadal neďaleko stojaceho muža, aby rýchlo priniesol záchytnú bezpečnostnú sieť. Tú následne James so svojimi kamarátmi pod visiacim dieťaťom roztiahli, aby jeho pád zmiernili. So záchrannou akciou im pomáhali aj dve dospelé osoby.

Joshovi Ravensbergenovi (12) zišlo na um, že ako vankúš by mohli použiť mäkké obloženie zo stožiara lanovky. Bol to veľmi dobrý nápad, ktorý prispel k utlmeniu očakávaného pádu. Ten manažovala skupinka detí. Kus práce odviedol aj Gabriel Neilson, ktorý sa po celý čas snažil chlapca upokojiť. Práve on chlapcovi prikázal, aby si odopol lyže, lebo by sa mohol zraniť. Potom jeho otcovi povedal, aby ho pustil. Muž ho poslúchol a svojho syna pustil. Našťastie, po páde do siete neutrpel nijaké zranenia.

Záchranári však aj napriek tomu previezli dieťa do nemocnice na vyšetrenie. Riaditeľ spomínaného lyžiarskeho strediska Michael Cameron po dramatickom incidente skupinke tínedžerov poďakoval za ich odvahu a každému z nich daroval skipas na celú sezónu. „Odmeňujem všetkých, ktorí sa zapojili do stredajšej záchrany pri sedačkovej lanovke. Ich pohotová reakcia a myslenie sú chvályhodné,“ povedal Cameron.

„Bezpečnosť je u nás na prvom mieste a na základe výsledkov vyšetrovania podnikneme príslušné kroky,“ uviedla hovorkyňa strediska Julia Grantová.