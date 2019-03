Babiš má ostré výhrady: Macronove návrhy na posilnenie EÚ sa mu vôbec nepáčia

"Vôbec sa mi to nepáči. Nemyslím si, že to ide správnym smerom. Som prekvapený touto výzvou," vyhlásil Babiš v rozhovore pre agentúru Associated Press (AP), ktorý vznikol pri príležitosti jeho blížiacej sa návštevy v Bielom dome. Babiš tvrdí, že Macronove návrhy sa nepáčia nielen jemu - neočakáva ani, že by mali úspech u českých občanov. "Skôr naopak," povedal pre AP.

Pred stretnutím s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktoré sa uskutoční vo štvrtok, Babiš šéfa Bieleho domu ocenil za to, že sa snaží mierovými prostriedkami riešiť konflikt so Severnou Kóreou. Podobným spôsobom by mali Američania podľa neho skúsiť začať riešiť aj situáciu v Sýrii. Podľa Babiša je pritom potrebné popri kritike režimu sýrskeho prezidenta Baššára al-Asada aj rokovať s jeho predstaviteľmi.

Macron, ktorý sa v utorok prihovoril Európanom v kontexte nadchádzajúcich volieb do Európskeho parlamentu, navrhol vo svojom texte okrem iného vytvorenie Európskej agentúry na obranu demokracie, ktorá by mala každému členskému štátu EÚ pomôcť s ochranou volieb pred kybernetickými útokmi a manipuláciami zo zahraničia.

Macron by chcel tiež vytvoriť celoeurópske diskusné fórum o budúcnosti únie, ktoré nazval Konferencia pre Európu. Podľa francúzskeho prezidenta sme totiž dospeli do situácie, keď musíme spoločne nanovo zadefinovať, akú úlohu má naša civilizácia zohrávať v meniacom sa svete.

Macron vo svojom liste Európanom okrem iného kritizoval vlnu nacionalizmu, ktorá postihla celý európsky kontinent, a ktorá sa prejavila okrem iného v snahe Veľkej Británie opustiť EÚ.

"Nacionalistická zahľadenosť do seba neponúka nič, je to len zamietavý postoj bez riešenia. Do tejto pasce môže padnúť celá Európa. Tí, ktorí ťažia z rozhorčenia a z nepravdivých informácií, sľubujú všetko a nič,“ napísal francúzsky prezident.