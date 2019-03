VIDEO Nevesta Daešu prosí o návrat do Veľkej Británie: Jej i novorodencovi hrozí smrť

Shamima Begumová (19) z londýnskej časti Bethnal Green, britská občianka v roku 2015 ušla do Sýrie spolu s ďalšími spolužiakmi Amirou Abassovou a Kadizou Sultanovou. Kadizu neskôr zabili v Rakke. Shamima sa pripojila k organizácii Daeš a vydala sa za holandského teroristu Jaga Riedijka, momentálne väzneného. Na jej hlavu však bola vypísaná odmena, preto sa utiahla do utečeneckého tábora Al-Hawl a pred niekoľkými týždňami sa jej tam narodil syn Jerah. Tri dievčatá ušli v roku 2015 z Británie do Sýrie. Zdroj: SITA/AP Veľká Británia nemá porozumenie pre takéto prípady, Shamime preto odobrala britské občianstvo. Mladá žena medzitým pre štáb TV Sky News porozprávala o živote v kalifáte, čo medzi jej „spolunevestami“, manželkami bojovníkov Daeš vyvolalo odpor a nenávisť. Ženy lojálne Daešu sa jej denne vyhrážali smrťou. Shamima žila v strachu, ustavične sa obzerala. Hrozili jej brutálne represálie. Cítila, že nemá inú možnosť ako vziať dieťa a ujsť, aby mala aspoň akú-takú šancu na prežitie.

Pred krátkym časom zmizla z utečeneckého tábora. Predpokladá sa, že v noci utiekla do tábora Roj blízko hraníc s Irakom. Ženy v utečeneckom tábore Al-Hawl zúria, že poskytla médiám rozhovor o živote v kalifáte, ktorým získala v tábore povesť „celebrity“. Kritizujú ju, že sa opakovane objavila v televízii bez toho, aby si zakryla tvár. Pri rozhovore pre TV Sky News si nezakryla tvár Zdroj: TV SKY NEWS ​Vyšiel však najavo i jej úmysel vrátiť sa i s novorodencom do Veľkej Británie. Jej žiadosť, aby sa mohla vrátiť domov s novorodeným Jerahom, spôsobila rozhorčenie po celej Británii a vyvolala politické hádky. Veľká Británia ju predsa po jej zradnom čine zbavila občianstva! A teraz sa tam chce vrátiť kvôli svojmu dieťaťu. Jej dve skôr narodené deti totiž v Sýrii zomreli – napriek jej vyhláseniu, že život v hlavnom meste Rakke bol vraj úplne normálny.

Minister vnútra Veľkej Británie Sajid Javid jej odkázal, aby požiadala o bangladéšske občianstvo vzhľadom na svoj pôvod, hoci tamojšie úrady tvrdia, že jej aj tak nedovolia vstúpiť do krajiny. Shamimin otec Ahmed Ali predtým pôsobil, akoby podporoval zrušenie jej občianstva. Pre ITV News však povedal: „Nemyslím si, že (Sajid Javid) urobil správnu vec, pretože ona je britskou občiankou, a ak sa ukáže, že sa dopustila akýchkoľvek trestných činov, potom by mala čeliť spravodlivosti vo Veľkej Británii."

Britský minister vnútra Sajid Javid Zdroj: SITA/PA via AP

Shamima Begumová a celá jej rodina dnes prosí vládu, aby ju dostala späť do Británie. „Patrí k tejto krajine, patrí do Anglicka. Moja dcéra bola malé dieťa, urobila chybu, nepochopila to správne,“ vysvetľuje skrúšený otec. Líder labouristov Jeremy Corbyn utŕžil vo vlasti ostrú kritiku, keď vyhlásil, že Begumovej by mali povoliť návrat do Veľkej Británie a mala by dostať „podporu, ktorú potrebuje“. „Myšlienka zbaviť britského občianstva ktoréhokoľvek občana, ak sa narodil v Británii, je veľmi extrémny manéver. Spochybňujem právo ministra vnútra na tieto kroky,” povedal Corbyn.