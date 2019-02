Posun v kauze Skripaľ: Investigatívne portály zapracovali a zverejnili FOTO podozrivého

MOSKVA - Medzinárodná investigatívna skupina Bellingcat v spolupráci s ruským serverom The Insider zverejnila fotografiu tretieho podozrivého v prípade pokusu o otrávenie bývalého agenta ruskej vojenskej rozviedky GRU Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julije. Ide o príslušníka GRU "Sergeja Fedotova", ktorého skutočné meno je Denis Sergejev.

Vo vyhlásení portálov The Insider a Bellingcat, ktoré zverejnila agentúra Ukrinform, sa uvádza, že identifikácia "Fedotova" zabrala viac času, pretože britské úrady - na rozdiel od prípadov hlavných podozrivých z otravy Anatolija Čepigu a Alexandra Miškina ("Alexandra Petrova" a "Ruslana Boširova") - nezverejnili jeho fotografiu.

Investigatívnym novinárom sa podarilo zistiť, že Denis Sergejev vyrastal v meste Ušaral v Kazachstane. Podobne ako v prípade Čepigu a Miškina sa jeho kariéra začala vo vojenskej strednej škole, a to v Jekaterinburgu, ktorú ukončil v roku 1990. Vo vojenskej kariére pokračoval v leteckých silách. V roku 1999 sa Sergejev zúčastnil na bojoch v Dagestane, kde bol zranený a následne aj navrhnutý na udelenie štátneho vyznamenania. Začiatkom 21. storočia sa presťahoval do Moskvy, kde vstúpil do vojenskej akadémie, ktorá školí agentov vojenskej rozviedky.

The Insider už informoval o zapletení Sergejeva do prípadu otravy Skripaľovcov i bulharského podnikateľa Emilijana Gebreva. Konštatuje sa súčasne, že to zrejme neboli jeho jediné operácie. "Fedotov" bol totiž v Katalánsku tesne pred referendom o jeho oddelení sa od Španielska, ako aj v Británii pred referendom o brexite. Zatiaľ však nie je možné potvrdiť jeho spojenie s týmito udalosťami, uvádza sa v správe.

Zdroj: Twitter/Professor Ugail

Sergejove výjazdy však podľa nej naznačujú, že pod svojím skutočným menom odcestoval do Petrohradu s mužom, ktorého auto bolo zaregistrované v hlavnom sídle GRU - na moskovskej Choroševskej ulici 76. Doklady k autu boli vydané na meno agenta GRU Vladimira Moisejeva (Popova), jedného z organizátorov pokusu o prevrat v Čiernej Hore.

Ďalší Sergejevov spoločník na cestách, ktorého meno sa však v materiáloch investigatívnych novinárov neuvádza, najmenej štyrikrát cestoval letecky s Eduardom Šišmakovom (Širokov), druhým hlavným organizátorom prevratu v Čiernej Hore. Pre niektoré zo Sergejevových ciest sa stále ťažko hľadá vysvetlenie, konštatuje sa v správe. Ide podľa nej o návštevu v Tadžikistane v roku 2013, v Česku (2014) a Turecku (2015).

Nemenovaný expert, ktorý hovoril s Bellingcat a The Insider, naznačil, že tieto cesty by mohli byť spojené s predajom zbraní do Sýrie. Rokovania o dodávkach sa mohli konať v spomínaných krajinách a podľa experta mohli vyvolať aj veľkú nevôľu Moskvy.

Ako uviedli Bellingcat a The Insider, ruské úrady zničili stopy o existencii "Fedotova": informácie o ňom, ktoré sa podarilo získať do októbra 2018, o niekoľko mesiacov zmizli z ruských databáz, a to aj z databázy pasov, databázy dopravnej polície, evidencie ľudí, ktorí prekročili hranice a podobne.

Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová v piatok podľa agentúry RIA Novosti uviedla, že nové medializované správy v súvislosti s kauzou Skripaľovcov sú falošné a vyfabrikované v Británii. Poukázala na to, že nové špekulácie sa objavili krátko pred prvým výročím "provokácií v Salisbury a Amesbury". Označila ich za "riadený únik" informácií - okrem iného aj v súvislosti s nedávno zverejnenými podozreniami o údajnej bulharskej stope.