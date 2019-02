USA len krôčik od krvavej hrôzy: FOTO Breivikov fanúšik mal doma celý arzenál

Inšpiráciou bol preňho údajne nórsky masový vrah Anders Breivik. "Obžalovaný plánuje vraždiť nevinných civilistov v rozsahu nevídanom v tejto krajine," uviedol okresný prokurátor Robert Hur v súdnych dokumentoch, kde ho označil za "domáceho teroristu".

Polícia našla v jeho byte 15 strelných zbraní, vyše tisíc kusov munície i ilegálne rastové hormóny a steroidy. Americké médiá uviedli, že 49-ročný muž je poručíkom v centrále pobrežnej stráže vo Washingtone a žije v Silver Spring.

Christopher Hasson

"domestic terrorist"



"I am dreaming of a way to kill almost every last person on the earth,"



compiled a list:

Chuck Schumer, Elizabeth Warren, Kirsten Gillibrand Cory Booker, Nancy Pelosi, Alexandria Ocasio-Cortez, Maxine Waters, Beto O'Rourke...#AgeOfTrump pic.twitter.com/jOCPv1AWSw