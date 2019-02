Šok pre návštevníkov miestneho baru: Dramatická bitka na VIDEU, nutný zásah policajtov

Celý incident má na tričku miestny podnikateľ, ktorý si do baru s názvom "Na Růžku" prišiel vybavovať účty s jedným z hosťov. Do podniku však nevtrhol sám. V noci z piatka na sobotu ho pri tomto čine podporilo približne ďalších päť osôb.

Celá udalosť bola podľa bližších informácii vybavovaním si starých účtov. Táto odplata bola údajne smerovaná od syna miestneho podnikateľa, ktorý tu pred rokom a pol mal zažiť nepríjemnú a zahanbujúcu záležitosť. Teraz sa prišiel spolu s otcom a ďalšími mužmi pomstiť, avšak prerátali sa. Obidvaja si celú akciu premysleli doslova až do mikrodetailov, vrátane časov príchodov a odchodov z baru.

Trhlina v pláne

Muži, ktorí zorganizovali celý útok však prišli ku podniku v dodávke firmy spomínaného otca so synom, čím na seba obrátili podstatnú dávku pozornosti. Ako prvého napadli zozadu jedného z prísediacich hostí na bare. Strhla sa veľká bitka, ktorá po zásahu majiteľa baru a jedného z hostí nachvíľu utíchla, no to ešte nebol koniec. Otec so synom sa nečakane vrhli na samotného majiteľa baru.

Až po podstatne dlhšej chvíli sa za asistencie ďalších hostí podarilo celú skupinu útočníkov vytlačiť von, kde však bitka naďalej pokračovala až do príchodu policajných zložiek. "Na mieste sme zasahovali a obmedzili niekoľko osôb na osobnej slobode. Prípadom sa teraz intenzívne zaoberáme, ale vyšetrovanie je samozrejme v začiatkoch," vyjadrila sa hovorkyňa polície.