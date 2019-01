Merkelová má pochybnosti o novom prístupe k riešeniu globálnych problémov

Merkelová negatívne vníma zmeny v prístupe k riešeniu globálnych problémov, kde chýba kompromis a multilateralizmus. Preto v ére populizmu počas svojho vystúpenia na zasadnutí WEF podporila medzinárodnú spoluprácu. Svetoví lídri musia podľa nej byť opatrní a musia sa snažiť zabrániť "fragmentácii medzinárodnej architektúry".

V súčasnom svete sa podľa Merkelovej presadzuje nový prístup, ktorý spochybňuje oprávnenosť medzinárodného systému a podľa ktorého je potrebné sa najprv starať o seba a až potom na základe toho vyvíjať poriadok, ktorý by bol dobrý pre všetkých. Dodala, že má veľké pochybnosti o správnosti takéhoto prístupu. "Myslím si, že pokiaľ ide o naše národné záujmy, že by sme ich mali vždy vidieť takým spôsobom, ktorý by nám vždy pripomínal, že aj ostatní majú svoje vlastné oprávnené záujmy, počítať s nimi, a potom vytvoriť win-win situáciu," uviedla kancelárka. To by malo byť podľa Merkelovej základom medzinárodnej politiky.

Snahy o riešenie globálnych problémov budú podľa nej "fungovať len vtedy, ak sme ochotní prijať kompromis". Ako príklad spolupráce uviedla obchodnú dohodu medzi Európskou úniou a Japonskom, ktorá vstúpi do platnosti 1. februára. Merkelová vyhlásila, že Nemecko sa hlási k multilateralizmu a že jeho snahou je posilnenie EÚ. Priznala, že odchod Británie z EÚ je šokom, ale zdôraznila potrebu blízkej spolupráce aj po brexite. Dúfa, že odchod bude riadený a že sa dosiahne dohoda, ktorej výsledkom bude obojstranne výhodné partnerstvo.

EÚ je pri vnútornej aj zahraničnej bezpečnosti rovnako ako v oblasti obrany odkázaná na spoluprácu s Britániou. "Avšak sme tiež obchodným priestorom a čím bližšie a menej komplikované budú naše vzťahy, tým lepšie," zdôraznila Merkelová. Dodala, že k tomu musí prispieť aj Británia.​