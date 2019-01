Reputácia exprezidenta Nieta v ohrození: Tučný úplatok od drogového bossa El Chapa

Enrique Peňa Nieto

NEW YORK - Bývalý mexický prezident Enrique Peňa Nieto prijal úplatok vo výške 100 miliónov dolárov od drogového magnáta Joaquína "El Chapa" Guzmána. V rámci súdneho procesu proti tomuto narkobarónovi, ktorý prebieha v New Yorku, to povedal jeho bývalý spolupracovník Alex Cifuentes, informovala v stredu agentúra AFP. Kolumbijčan Cifuentes, ktorý teraz v prípade proti El Chapovi spolupracuje s americkou prokuratúrou, poskytol toto vyhlásenie v prítomnosti obhajcu Jeffreyho Lichtmana.