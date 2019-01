Číňan, ktorý v škôlke dobodal 12 detí, spoznal svoj trest: Muža nekompromisne popravili

Jen Pchen-kana popravili minulý piatok za to, že napadol deti v škôlke v autonómnej oblasti Kuang-si. Muž v januári 2017 vošiel do škôlky s kuchynským nožom a napadol 12 detí, z ktorých štyri vážne zranil, uviedla tlačová agentúra Sinchua. Útok odrazil učiteľ a privolal pomoc. Jen Pchen-kan z miesta činu ušiel, neskôr sa napokon sám odovzdal do rúk miestnym úradom. Ako doplnila AFP, úroky nožom na deti a žiakov nie sú v Číne nezvyčajným javom. Napríklad vlani v októbri zranila nemenovaná žena nožom v škôlke v provincii S'-čchuan 14 detí.

V apríli 2017 prišlo pri útoku nožom v čínskej provincii Šen-si o život deväť žiakov strednej školy keď sa vracali domov zo školy. Išlo o jeden z najhorších útokov nožom v novodobých dejinách Číny. Podozrivý v tomto incidente, ktorého neskôr popravili, povedal, že to bola pomsta, pretože ho v škole šikanovali. V dôsledku takýchto činov posilnili príslušné úrady bezpečnosť v okolí tried.

V ostatných desaťročiach došlo v Číne k nárastu násilných trestných činov. Obrovský ekonomický rozmach v krajine spôsobuje čoraz väčšiu priepasť medzi chudobnou a bohatou vrstvou obyvateľstva. Štúdie tiež hovoria o náraste výskytu duševných porúch v Číne. Niektoré z nich sú spájané so zvýšeným stresom súvisiacim so zrýchľujúcim sa životným tempom.