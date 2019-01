Európu čaká krutý víkend: Napadne až 100 cm snehu, návrat z prázdnin hrozí dopravnou katastrofou

Na severe Rakúska by mohlo napadnúť miestami 80 až 100 centimetrov snehu. V čase návratu nielen rodín s deťmi z vianočných prázdnin sa tak dajú čakať komplikácie v doprave, upozornili nemecké a rakúske médiá. Sneženie dnes zaskočilo takisto obyvateľov južného Talianska, kde je snehová pokrývka veľmi neobvyklá. Námraza a silný vietor komplikovali cestnú i železničnú dopravu, v meste Potenza v regióne Basilicata zostali zatvorené škôlky. Sneh napadol dokonca aj na plážach v okolí apulijského Salenta a turisti si fotili zasnežený vrchol sopky Vezuv nad Neapolom, napísala agentúra ANSA.

Zdroj: TASR/AP Photo/Markus Schreiber

Prvý víkend nového roka sa v rakúskych a bavorských Alpách ponesie v znamení zvýšeného lavínového nebezpečenstva. Podľa rozhlasu BR sa dá v predhorí Álp na oboch stranách hranice cez víkend očakávať až 40 centimetrov nového snehu, od výšky 800 metrov nad morom ho môže napadnúť až meter.

Nasnežilo aj v Grécku. Zdroj: SITA/AP/Thanassis Stavrakis

Na mnohých miestach rakúskych Álp panuje už teraz druhý najvyšší stupeň lavínového nebezpečenstva. Predovšetkým v rakúskych spolkových krajinách Štajersko a Salzbursko je situácia riziková. Kvôli silnému vetru sa na mnohých miestach utvorili veľké záveje. Cez víkend by napríklad v Tirolsku mohol byť dosiahnutý aj piaty stupeň lavínového nebezpečenstva. Bavorská horská služba dnes varovala, že lavínu môže spustiť aj jediný neopatrný lyžiar.

Zdroj: TASR/AP Photo/Darko Vojinovic

Nemeckí aj rakúski meteorológovia varovali, že víkendové sneženie ovplyvní tiež dopravu. "Tieto skutočné masy snehu budú mať dozaista vplyv na obmedzenie v cestnej i železničnej doprave," uviedla nemecká meteorologická služba DWD. Rozhlas BR upozornil, že situácia na rakúsko-nemeckých hraniciach bude zložitá aj kvôli tomu, že sa mnoho ľudí bude vracať z hôr, pretože cez víkend deťom skončia vianočné prázdniny.

Obmedzenia v doprave hlásia už dnes z Rakúska. Zatvorené sú niektoré horské cesty. Nesmú sa používať napríklad cesty do údolia Sölkatal, mestečko Sankt Nikolai je tak teraz odrezané od sveta. V snahe predísť pádu lavíny na diaľnici A10, ktorá vedie aj Tauernským tunelom, odpáli dnes popoludní rakúska štátna diaľničná spoločnosť Asfinag pri meste Flachau im Pongau snehové nánosy kontrolovane. Diaľnica preto bude dnes popoludní od 13:30 SEČ zhruba hodinu uzavretá.

Snežiť bude aj v Česku

Od dnešného večera začne podľa meteorológov výdatne snežiť, a to najmä v Jizerských horách, na Šumave, na Českomoravskej vrchovine, v Jeseníkoch a Beskydách. V Moravskosliezskom a Zlínskom kraji sa sneh objaví i v polohách nad 400 metrov nad morom, kde napadne sedem až 12 centimetrov. Na horách sa snehová nádielka môže zvýšiť až o dvadsať centimetrov.

Aktuálna výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) platí od dnešných 21:00 do sobotňajšieho poludnia. Týka sa časti Stredočeského, Juhočeského, Plzeňského, Libereckého, Pardubického, Juhomoravského a Olomouckého kraja, celého územia Kraja Vysočina, Zlínskeho a Moravskosliezskeho kraja.

Predpoveď pre Slovensko

V piatok večer, ale najmä v noci a počas soboty by malo na celom území Slovenska snežiť. Predpovedá to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti. V nedeľu by sa tak do zasneženého rána mala prebudiť väčšina obyvateľov. "V nedeľu ráno sa bude väčšinou aj na juhu Slovenska v polohách do 250 metrov nad morom nachádzať snehová pokrývka - zväčša však len o hrúbke jeden až päť centimetrov. Ojedinele, najmä na juhu východného Slovenska, aj okolo desať centimetrov," píše SHMÚ.

Zdroj: TASR - Oliver Ondráš

Podľa modelu Aladin sneh v nedeľu ráno nebude v južnej časti Trnavského a miestami v Bratislavskom kraji. Ďalšie modely však dávajú šancu aj týmto územiam. V polohách 250 až 400 metrov nad morom predpokladajú modely na nedeľu ráno zväčša desať až 30 centimetrov snehu, ojedinele aj viac.

Zdroj: TASR/Pavol Zachar, Jaroslav Novák, Radovan Stoklasa

Na hrebeni Malých Karpát bude napríklad v nedeľu ráno pravdepodobne 30 až 45 centimetrov snehu. V polohách vyšších ako 400 metrov nad morom by malo byť väčšinou 15 až 50 centimetrov, výnimočne aj viac. Meteorológovia upozorňujú, že výška snehovej pokrývky závisí od viacerých faktorov. Dôležité je napríklad, či sa v danej lokalite zmení sneženie na dážď, či sa oteplí, alebo bude fúkať. "V predpovedi je ešte stále určitá miera neistoty, ale už nie veľmi veľká," poznamenali.