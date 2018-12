Trump opäť raz pení ako kvalitný saponát: Obvinenie voči trom svetoznámym spoločnostiam

Obvinenie prišlo deň po tom, ako správa vypracovaná pre americký Senát odhalila, že pracovníci ruskej spoločnosti využívali sociálne siete s cieľom ovplyvniť prezidentské voľby v roku 2016 v prospech Trumpa. "Facebook, Twitter, Google sú tak zaujaté v prospech demokratov, že je to až komické," napísal Trump na Twitteri. Twitter podľa jeho slov ľuďom sťažil možnosť odoberať novinky z prezidentovho oficiálneho konta @realDonaldTrump.

Analýza vypracovaná pre výbor amerického Senátu pre tajné služby (SSCI) uverejnená v pondelok opísala kampaň organizovanú petrohradskou spoločnosťou na prieskum internetu (IRA), ktorá mala poškodzovať demokratickú prezidentskú kandidátku Hillary Clintonovú. Kampaň mala šíriť pravicové konšpiračné teórie a znižovať demokratom podporu u tradičných liberálnych skupín voličov, ako sú napríklad Afroameričania.

Časť užívateľských kont spoločnosti IRA na Facebooku, Instagrame, YouTube a Twitteri sa podľa správy snažila vyprovokovať bielych Američanov naklonených republikánom, aby išli voliť. Tím osobitného vyšetrovateľa Roberta Muellera preverujúci podozrenia zo zasahovania Ruska do amerických prezidentských volieb z roku 2016 vzniesol obvinenia voči viacerým pracovníkom IRA, informoval na svojom webovom portáli denník The New York Times.

Podľa informácií The New York Times spoločnosť IRA vytvára falošné kontá s cieľom podporiť prezidenta Donalda Trumpa. Softvérová spoločnosť SparkToro v októbri uverejnila na svojej webovej stránke analýzu, podľa ktorej falošné užívateľské účty tvoria 61 percent z vyše 55 miliónov účtov odberajúcich novinky od prezidenta. Trump pravidelne kritizuje sociálne médiá a v októbri obvinil Twitter, že potláča nárast počtu jeho fanúšikov tým, že užívateľom sťažuje možnosť stať sa odberateľmi noviniek z prezidentovho konta.