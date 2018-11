Otec nechal dcérku (6) so synčekom (†1) v aute a šiel nakupovať: Po návrate ho čakal desivý pohľad

20. mája tohto roku nechal Adrian Middleton svoje dve deti v aute, zatiaľ čo si odbehol do obchodu. Jeho nákup trval skoro dve hodiny, a keď odložil veci do kufra, všimol si, že jeho dcéra plače. Povedala mu, že spravila niečo zlé. Otec zistil, že jeho malý syn sa nehýbe a zavolal záchranku. Predtým mu poskytol prvú pomoc, ale neúspešne. Záchranka odviezla bábätko do nemocnice, kde lekári skonštatovali smrť.

Zdroj: Facebook

Vyšetrovanie ukázalo hroznú pravdu. Ročný chlapec zomrel na následky udusenia. Vrahom je jeho šesťročná sestra, ktorá mu omotala okolo krku bezpečnostný pás. Dievča sa údajne s bratom hralo a keď začal plakať, tak sa nahnevala a omotala mu pás okolo krku. „Stíchol a potom zaspal,“ povedala malá vrahyňa na súde.

Zdroj: Facebook

Šesť mesiacov po tragédii bol otec detí Adrian Middleton obvinený z prečinu opustenia dieťaťa políciou v texaskom Houstone, informuje Houston Chronicle. Na polícii sa obvinený prihlásil sám. Podľa jeho výpovede, keď deti nechával v aute bez dozoru, zapol klimatizáciu, pustil im film a nechal im vodu a sladkosti. Spočiatku tvrdil, že deti boli pripútané v sedačkách, ale neskôr priznal, že deti v sedačkách neboli. Podľa polície sa dcéra nachádza v starostlivosti starej mamy.