Merkelovú cestou na summit zdržala porucha lietadla: Vážna chyba, museli okamžite pristáť

K závažnej poruche došlo približne hodinu po štarte z Berlína. V tom čase sa stroj pomenovaný po prvom povojnovom kancelárovi Konradovi Adenauerovi nachádzal vo vzdušnom priestore Holandska. Piloti sa okamžite rozhodli prerušiť let do Argentíny a núdzovo pristáť na letisku Kolín/Bonn, s ktorým sa im podarilo spojiť iba vďaka satelitnému telefónu. Takéto zlyhanie celého komunikačného systému, zabezpečeného niekoľkými záložnými systémami, je veľmi zriedkavé. Príčina poruchy zatiaľ nie je známa a nechcel sa k nej vyjadriť ani kancelárkin hovorca Steffen Seibert.

Závažný technický problém potvrdila ako príčinu prerušenia letu aj samotná kancelárka. V Bonne, kde musí neplánovane prenocovať, v piatok ráno podľa agentúry DPA zároveň pochválila kapitána a posádku za zvládnutie mimoriadnej situácie. Nečakané technické problémy spôsobili, že Merkelová nestihne začiatok summitu krajín G20, ktorý je naplánovaný na 16.00 h SEČ. Po pristátí na letisku Kolín/Bonn mala totiž prestúpiť do náhradného lietadla, ktoré tam zvyčajne býva pripravené v takýchto prípadoch, to sa však v tom čase nachádzalo v Berlíne a posádka vládneho lietadla považovala za riskantné letieť do nemeckej metropoly bez funkčného komunikačného systému.

Ani pristátie airbusu nebolo celkom bezproblémové. Pretože v Kolíne v súčasnosti prebiehajú stavebné práce, k dispozícii bola len kratšia pristávacia dráha. Posádka preto musela prudšie brzdiť a keďže lietadlo spotrebovalo málo paliva a jeho pristávacia hmotnosť tak bola stále vysoká, jeho brzdový systém sa prehrial a museli ho ochladzovať hasiči. Keďže nemeckej ministerke obrany Ursule von der Leyenovej sa operatívne u partnerských štátov nepodarilo zohnať náhradné lietadlo, Merkelová v piatok najprv iným strojom nemeckých vzdušných síl odletí do Madridu a odtiaľ bude pokračovať bežným komerčným letom do Buenos Aires.

Spolu s Merkelovou cestuje do Argentíny vicekancelár a minister financií Olaf Scholz. K problémom s nemeckými vládnymi lietadlami dochádza opakovane. V roku 2016 postihli aj terajšieho prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera, ktorý vtedy ešte ako šéf diplomacie uviazol pri ceste na summit krajín G7 v japonskej Hirošime kvôli poruche motora v čínskom neste Čchang-ša.