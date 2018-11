Pustili sa do seba: Francúzsky minister tvrdí, že Erdogan hrá v súvislosti s vraždou novinára hru

"Pokladáme za neprijateľné, že (Le Drian) obviňuje prezidenta Erdogana z hrania politických hier. Nezabúdajme, že nebyť nezdolného úsilia Turecka, bola by táto kauza už dávno ututlaná," povedal pre AFP vedúci komunikačného odboru kancelárie tureckého prezidenta Fahrettin Altun. Turecký prezident v sobotu vyhlásil, že Turecko poskytlo audionahrávky súvisiace s Chášukdžího vraždou, ku ktorej došlo 2. októbra na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule Rijádu, Parížu, Washingtonu a ďalším metropolám.

Džamál Chášukdží Zdroj: TASR/AP Photo/Hasan Jamali, File

Le Drian v pondelok v rozhovore pre rozhlasovú stanicu France 2 uviedol, že si nie je vedomý, že by Francúzsko nejakú takúto nahrávku dostalo. Na otázku, či to znamená, že Erdogan klame, francúzsky minister zahraničných vecí odpovedal: "To znamená, že za týchto okolností môže hrať politickú hru."

Odohralo sa to brutálne

Turecko tvrdí, že Chášukdžího po vstupe na konzulát zaškrtili a rozštvrtili členovia vražedného komanda vyslaného zo Saudskej Arábie. Turecké médiá tiež priniesli správy, podľa ktorých bolo jeho telo zrejme chemicky "rozpustené". Rijád pôvodne tvrdil, že novinár konzulát opustil. Saudskoarabská prokuratúra však neskôr oznámila, že bol zámerne zavraždený.

Saudskoarabskí činitelia teraz označujú vraždu novinára za svojvoľnú operáciu agentov, ktorí prekročili svoje právomoci. Novinárovo telo sa doteraz nenašlo. Nie je ani potvrdené, kto vraždu nariadil. Erdogan však z nariadenia zločinu obvinil "najvyššie úrovne" saudskoarabskej vlády, pričom niektorí predstavitelia ukázali prstom na všemocného korunného princa Muhammada bin Salmána. Chášukdží (59) bol kritikom vplyvného saudskoarabského korunného princa, žil v dobrovoľnom exile v USA a bol prispievateľom denníka Washington Post.