USA môžu zmariť výstavbu ruského plynovodu: Nechcú Európu závislú na Rusku

Zdroj: SITA/Stefan Sauer/dpa via AP, file

WASHINGTON - Spojené štáty by mohli podniknúť opatrenia s cieľom obmedziť výstavbu plynovodu Severný prúd 2 (Nord Stream 2), určeného na prepravu ruského plynu do Európy. Podľa tlačovej agentúry DPA to v utorok v Bruseli uviedol americký veľvyslanec pri Európskej únii Gordon Sondland.