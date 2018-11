Južná Kórea a USA obnovili cvičenia námorníctva: Reakcia KĽDR, manévre odsúdila

Noviny Rodong Sinmun, orgán vládnucej Kórejskej strany práce (KSP), konštatoval v úvodníku, že Južná Kórea a USA by sa mali "správať rozumne" a mali by sa vyvarovať "anachronistických" vojenských akcií, ktoré by mohli podkopať dialóg a mier na Kórejskom polostrove.

Agentúra Jonhap pripomína, že Južná Kórea a Washington pred týždňom obnovili po šesťmesačnej prestávke dvojtýždňové manévre za účasti príslušníkov americkej námornej pechoty z japonskej Okinavy.

Podľa severokórejského denníka obnovenie týchto cvičení porušuje septembrovú medzikórejskú vojenskú dohodu vyzývajúcu na odstránenie nebezpečenstiev vojny a na ukončenie cezhraničného nepriateľstva. Tieto cvičenia, ktoré pozastavili pred pol rokom, aby podporili denuklearizáciu a mier na polostrove, opäť spustili, keďže obe spojenecké krajiny chcú zachovať manévre menšieho rozsahu s cieľom udržať svoje spoločné obranné postavenie.

Hovorca juhokórejského ministerstva obrany odmietol kritiku zo strany Pchjongjangu a uviedol, že ide o obranné cvičenia za účasti malých jednotiek ani nie do veľkosti práporu. Podľa pozorovateľov sa dá takáto kritika hoci aj menších manévrov interpretovať ako zámer posilniť pozíciu Severnej Kórey pri rokovaniach s USA a Južnou Kóreou.