Stretnutie Trumpa a Kima sa opäť blíži: Americký prezident to vidí na začiatok ďalšieho roka

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v sobotu uviedol, že jeho ďalšie stretnutie so severokórejským vodcom Kim Čong-unom sa bude pravdepodobne konať v januári alebo februári budúceho roka. Informovali o tom svetové agentúry.

Šéf Bieleho domu novinárom povedal, že zatiaľ sa nerozhodlo o mieste jeho druhého summitu s Kimom, ktorý by nadviazal na ich prvú historickú schôdzku zo Singapuru z júna tohto roka. Zvažované sú podľa nej tri lokality, ktoré však nešpecifikoval. Trump vo vyjadrení počas letu zo summitu skupiny G20 v Argentíne späť do Washingtonu uviedol, že s Kimom "vychádzajú veľmi dobre" a že majú "dobrý vzťah".

Dodal, že "niekedy" by rád pozval Kima do Spojených štátov. Rokovania USA a Severnej Kórey o ukončení jej jadrového programu v uplynulých mesiacoch zjavne viaznu. Obaja lídri sa na singapurskom summite dohodli na "denuklearizácii" Kórejského polostrova, bližšie však nespresnili, ako by k tomu malo dôjsť.