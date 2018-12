Kim Čong-un sa rozhodol: Do Soulu tento rok už nepricestuje

SOUL - Severokórejský vodca Kim Čong-un už do konca tohto roka do Soulu pravdepodobne nepricestuje. Kim a juhokórejský prezident Mun Če-in sa na návšteve dohodli na spoločnom septembrovom summite v severokórejskom Pchjongjangu.

Mun neskôr povedal, že Kim do juhokórejskej metropoly zavíta ešte tento rok. Kimova možná návšteva bola preto posledné dva týždne v centre pozornosti juhokórejských médií. Poradca juhokórejského prezidenta však v tejto súvislosti uviedol, že Kimova návšteva v tomto roku sa ukázala byť "komplikovaná". Dodal ale, že by sa mohla uskutočniť budúci rok. Podľa expertov Kim s návštevou váha, okrem iného pre viaznuce jadrové rokovania so Spojenými štátmi.