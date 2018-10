VIDEO zachytilo niečo nanajvýš nechutné: Po tomto skončil predavač občerstvenia na súde

Ilustračné foto

DETROIT - Mladého Američana, ktorý pracoval ako predavač v stánku s rýchlym občerstvením, súdia za to, že v nepozorovanej chvíli pľul zákazníkom do pizze. Mladíka z Detroitu prezradilo video, na ktorom vidno, ako púšťa svoje sliny do pizze pre zákazníka. Testy ukázali, že nemá žiadnu prenosnú chorobu.