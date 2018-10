Pri celoštátnom zásahu v Thajsku zatkli Čecha: Josef doplatil na to, čo podceňuje veľa turistov

"Kontrolujeme imigračné záznamy. Zvyčajne sa záznamy o cudzincoch objavia, keď odídu alebo vstúpia do krajiny. Tento muž bol už v záznamoch, ale krajinu neopustil," povedal podľa portálu khaosodenglish.com policajný kapitán Ampai Meemattu.

Zatknutie Ružičku je súčasťou operácie "X-Ray Outlaw Foreigner", pri ktorej sa polícia zamerala na oblasti s veľkým počtom turistov, aby pozatýkala cudzincov, ktorí prekročili platnosť svojich víz. Razie sa začali v Bangkoku a jeho okolí, ale odvtedy sa rozšírili po celej krajine.

Polícia tvrdí, že dostala anonymný tip, v ktorom sa uvádzalo, že Ružička pobýva v Koh Tao šesť rokov bez toho, aby niekedy opustil krajinu. Ružičku chytili v rezorte Sai Review, kde žil so svojou thajskou priateľkou.

Ružička prekročil svoje turistické vízum o 2 266 dní po uplynutí lehoty 2. júla 2012. Umiestnili ho do policajnej väzby v Koh Tao a bude deportovaný. Český štátny príslušník bol daný na čiernu listinu a má zákaz vstupu do Thajska na 10 rokov. Ampai Meemattu dodal, že dostane pokutu do výšky 20 000 bahtov (530 eur).

Tí, ktorí prekročia svoje víza o menej ako jeden rok, sú na čiernej listine päť rokov. Tí, ktorí prekročia víza o viac než rok, ako napríklad Ružička, dostanú zákaz na 10 rokov.

Cudzinci, ktorí po prekročení víz sami kontaktujú úrady, môžu rátať s miernejšími trestami. Tí, ktorí prekročia termín o menej než 90 dní, sa vôbec nedostanú na čiernu listinu. Prekročenie víz o 90 až 365 dní má za následok zákaz vstupu počas jedného roka. Jeden až tri roky vyslúžia páchateľovi zákaz vstupu do krajiny na tri roky, zatiaľ čo tri až päť rokov vedú k päťročnému zákazu. Prekročenie hranice päť rokov a viac má za následok zákaz rátajúci sa v desiatkach rokov.