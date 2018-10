Rusko znovu odmietlo obvinenia USA a západu z kybernetických útokov: Je to už cez mieru

Spojené štáty sa podľa Riabkova vybrali "nebezpečnou cestou" prostredníctvom "zámerného podnecovania napätia vo vzťahoch medzi jadrovými veľmocami". Zároveň dodal, že spojenci USA v Európe by o tom tiež mali pouvažovať.

Americké ministerstvo spravodlivosti oznámilo vo štvrtok vznesenie obvinení voči siedmim dôstojníkom ruskej vojenskej spravodajskej služby (GRU), ktorí podľa neho stoja za hakerskými útokmi na antidopingové agentúry a iné organizácie. Tri z týchto osôb boli už dávnejšie obvinené taktiež osobitným vyšetrovateľom Robertom Muellerom, zaoberajúcim sa podozreniami zo zásahov Ruska do kampane pred prezidentskými voľbami v Spojených štátoch z roku 2016.

Americké úrady identifikovali sedem Rusov ako Alexeja Moreneca (41), Jevgenija Serebriakova (37), Ivana Jermakova (32), Arťjoma Mališeva (30) a Dmitrija Badina (27), ktorí boli priradení k vojenskému útvaru 26165, ako aj Olega Sotnikova (46) a Alexeja Minina (46), ktorí boli dôstojníkmi ruskej vojenskej rozviedky GRU.

Riabkov odmietol obvinenia ako nepodložené, píše AP. Rusko zároveň v stredu odmietlo obvinenia, že je za sériou kybernetických útokov vo svete, ktoré voči nemu predtým vzniesli Británia a Austrália. Holandské ministerstvo obrany zasa vo štvrtok uviedlo, že holandské tajné služby prekazili ruský hakerský útok na OPCW a v apríli boli vyhostení štyria dôstojníci ruskej tajnej služby GRU.

Na štvrtkovej tlačovej konferencii v Haagu zverejnilo holandské ministerstvo obrany fotografie pasov štyroch ruských agentov, ktorí 10. apríla prileteli z Moskvy na amsterdamské medzinárodné letisko Schiphol. Pasy boli vystavené na štyri osoby so zhodnými menami podozrivých, aké zverejnili americké úrady: Jevgenij Serebriakov, Oleg Sotnikov, Alexej Minin a Alexej Morenec.

Ohradili sa

Rusko sa vo ešte štvrtok večer ostro ohradilo voči vyhláseniam zo strany viacerých západných krajín, ktoré obvinili ruských agentov z kybernetických útokov na viaceré dôležité medzinárodné inštitúcie a ďalšie organizácie a zariadenia. Podľa námestníka ruského ministerstva zahraničných vecí Sergeja Rjabkova Spojené štáty a ich spojenci "stratili akýkoľvek zmysel pre mieru a pre normálnosť". Podľa stanoviska ministerstva obvinenia zo strany Západu na adresu Ruska len odrážajú "západnú paranoju z všemocných ruských kyberšpiónov".

Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia Maria Zacharovová už v priebehu dňa označila zistenia západných krajín za "absolútne výmysly".

Spojené štáty vo štvrtok obvinili z kybernetických útokov na viaceré medzinárodné inštitúcie vrátane antidopingovej agentúry či organizácie na kontrolu chemických zbraní siedmich konkrétnych príslušníkov ruskej tajnej vojenskej služby GRU. USA sa tak pripojili k Veľkej Británii, Holandsku a Dánsku, ktoré z týchto útokov obvinili ruskú GRU ešte pred nimi. Separátne pôvod týchto útokov v ruskej vojenskej tajnej službe GRU medzitým potvrdila aj Austrália.

"Toto nie sú činy superveľmoci. To sú kroky odpadlíckeho štátu," komentoval situáciu britský minister obrany Gavin Williamson.

Podľa informácií, ktoré vo štvrtok vo Washingtone zverejnilo americké ministerstvo spravodlivosti, ruská vojenská tajná služba útočila na Svetovú antidopingovú agentúru (WASA) v odvete za to, že táto organizácia podporila zákaz štartu ruských športovcov na viacerých významných športových podujatiach, a síce z dôvodu, že boli súčasťou prostredia, v ktorom povinne a s požehnaním štátu dopovali.

Medzi ďalšími inštitúciami či udalosťami, na ktoré agenti ruskej GRU útočili, sú podľa západných štátov napríklad metro a letisko na Ukrajine, americká Demokratická strana, ktorá sa stala terčom útoku pred prezidentskými voľbami v roku 2016, či Organizácia pre zákaz chemických zbraní (OPCW). Tá vyšetrovala používanie chemických zbraní v Sýrii tamojším režimom podporovaným Ruskom a tiež marcové otrávenie bývalého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry v anglickom Salisbury. Skripaľ bol mimochodom v minulosti tiež agentom GRU.

Podľa holandskej ministerky obrany Ank Bijleveld sa agenti GRU snažili prostredníctvom kybernetických útokov zmariť aj vyšetrovanie zostrelenia letu Malaysian Airlines nad Ukrajinou, pri ktorom v roku 2014 zahynulo 298 ľudí a z ktorého medzinárodné spoločenstvo viní Rusko.

Podľa medzinárodného vyšetrovania zostrelili let MH17 raketou Buk z mobilného odpaľovacieho zariadenia z územia východnej Ukrajiny, ktorú kontrolujú proruské jednotky podporované Moskvou. Odpaľovacie zariadenie pritom bolo podľa vyšetrovania privezené na Ukrajinu z Ruska a okamžite po odpálení rakety ho tam odviezli naspäť. Moskva však zistenia medzinárodného vyšetrovacieho tímu od začiatku odmieta a tvrdí, že zodpovedná je ukrajinská vláda.

Nezávisle na USA a európskych krajinách vo štvrtok spomínané kybernetické útoky prisúdili agentom ruskej vojenskej služby GRU v spoločnom vyhlásení aj austrálsky premiér Scott Morrison a ministerka zahraničia Marise Payne. Ako dodali, Austráliu konkrétne tieto útoky nepoškodili.

To, že útočníkmi boli agenti ruskej GRU, ešte pred oficiálnym vyhlásením amerického ministerstva spravodlivosti potvrdil vo štvrtok na rokovaní so svojimi rezortnými kolegami v Bruseli aj americký minister obrany Jim Mattis. "Videl som dostatočné dôkazy na to, aby som mohol potvrdiť, že Briti a Holanďania sú stopercentne presní v tom, komu tieto útoky pripisujú," povedal.