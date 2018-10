Bývalý ukrajinský premiér Azarov: Ukrajina sa neodváži spustiť v Donbase rozsiahly konflikt

Zdroj: SITA/AP Photo/Alexander Yermochenko

KYJEV - Kyjevské úrady sa len ťažko odvážia spustiť v Donbase masívny konflikt, keďže by to viedlo k pádu ukrajinského režimu. Vyhlásil to v stredu bývalý ukrajinský premiér Mykola Azarov na tlačovej konferencii venovanej súčasnej situácii v jeho krajine, informuje agentúra TASS.