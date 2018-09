Trump a Mayová sa pustili do diskusie: Odvážne ambície a veľké spoločné zámery

NEW YORK - Britská premiérka Theresa Mayová a americký prezident Donald Trump diskutovali o ich spoločnom odhodlaní dosiahnuť "veľkú a ambicióznu" obchodnú dohodu po vystúpení Británie z Európskej únie. S odvolaním sa na stredajšie oznámenie Mayovej úradu o tom informovala agentúra Reuters.

"Prezident (Trump) a premiérka (Mayová) začali diskutovať o ich spoločnej túžbe dosiahnuť rozsiahlu obchodnú dohodu," uviedol v stanovisku úrad Mayovej po jej stretnutí s Trumpom v New Yorku na okraj zasadnutia Valného zhromaždenia OSN. Obaja lídri sa podľa tohto stanoviska zhodli, že "brexit poskytuje skvelú príležitosť na uzatvorenie veľkej a ambicióznej britsko-americkej dohody o voľnom obchode".

To, že Trump podporuje takúto dohodu s Londýnom, by mohlo Mayovej pomôcť zvíťaziť v boji nad kritikmi, podľa ktorých je jej plán ohľadom odchodu krajiny z Únie, teda tzv. brexitu, nerealizovateľný, všíma si Reuters. Biely dom však vo výstupe z tohto stretnutia obchodnú dohodu nezmienil a uviedol len to, že obaja lídri spoločne "diskutovali o rôznych globálnych výzvach".

K tomuto bilaterálnemu stretnutiu došlo krátko po tom, ako Mayová v stredu v prejave na 73. zasadnutí Valného zhromaždenia obhajovala multilateralizmus, čím spochybnila Trumpov negatívny postoj voči globalizácii. Úrad britskej premiérky ale neskôr uviedol, že Mayová na Trumpove utorkové vystúpenie na pôde OSN nereagovala, keďže jej prejav bol napísaný už skôr.