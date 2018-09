FOTO Severná Karolína sa spamätáva z hurikánu Florence: 15 obetí, škody za miliardy

Hurikán zoslabol na búrku.

WASHINGTON - Záplavy vyvolané prudkými zrážkami, ktoré do amerických štátov Severná a Južná Karolína priniesol hurikán Florence, v nedeľu úplne odrezali od sveta mesto Wilmington v Severnej Karolíne. Zaplavené sú všetky cesty vedúce do mesta, informovali jeho predstavitelia, ktorí už požiadali o dodatočnú pomoc zo strany polície aj armády. Tá by mala do oblasti distribuovať potraviny a pitnú vodu pomocou vrtuľníkov. Ako v nedeľu informoval šéf oddelenia pre zvládanie krízových situácií v štátnej administratíve Severnej Karolíny Michael Sprayberry, v celom štáte je z dôvodu záplav zatvorených 171 motorových ciest.