Rusi zmenili plány: VIDEO Pokračujú vo veľkých vojenských cvičeniach Vostok-2018

Vo vzduchu nacvičovali stíhačky zachytávanie lietadiel, ktoré preniknú nad ruské územie. Ďaleko od svojej domovskej základne na európskom severe Ruska zasa útvar Severnej flotily cvičil v Ochotskom mori pátranie po nepriateľských ponorkách, informuje agentúra DPA.

