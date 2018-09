PRÁVE TERAZ Rusi obvinení z otravy Skripaľovcov prehovorili: My sme obete, chceli sme vidieť Stonehenge

Britskí prokurátori minulý týždeň identifikovali dvoch podozrivých z uvedeného zločinu, ktorí v čase útoku v Salisbury boli pod menami Alexander Petrov a Ruslan Boširov. Obaja sú podľa vyšetrovateľov agentmi ruskej vojenskej rozviedky GRU a v marci Skripaľa a jeho dcéru otrávili bojovou nervovo paralyzujúcou látkou novičok, ktorú mali mať vo fľaštičke od parfumu.

Petrov a Boširov sa šéfredaktorke Ruskej televízie (RT) Margite Simonjanovej prihlásili sami, pretože chceli povedať svoj príbeh. Po tom, čo potvrdili ich totožnosť, ihneď odmietli akékoľvek prepojenie s ruskou rozviedkou GRU.

Turistov zastavila čľapkanica

Obaja muži vyhlásili, že do Salisbury išli ako turisti na odporúčanie svojich priateľov. "Prišli sme tam (do Británie) 2. marca, potom sme išli na železničnú stanicu, aby sme si pozreli cestovný poriadok. Do Salisbury sme dorazili 3. marca a pokúsili sme sa prechádzať mestom, ale trvalo to len pol hodiny, pretože bolo pokryté snehom," povedal Petrov.

"Samozrejme, išli sme tam, aby sme videli Stonehenge, Old Sarum, ale nemohli sme to urobiť, pretože tam bola všade bahnitá čľapkanica. Mesto bolo pokryté čľapkanicou. Boli sme mokrí, nasadli sme na najbližší vlak a vrátili sa späť (do Londýna)," uviedol ďalej Petrov. "V Salisbury sme strávili maximálne jednu hodinu, hlavne preto, že vlaky meškali."

"Neboli sme v Salisbury dlhšie ako hodinu kvôli časovému rozostupu medzi vlakmi," povedal Boširov. Pripustil, že sa v meste mohli priblížiť ku Skripaľovmu domu. "Ale nevieme, kde stojí," dodal.

"Dňa 4. marca sme sa vrátili (do Salisbury), pretože v Londýne sa všetko rozpustilo, bolo teplé a slnečné počasie. Šli sme tam konkrétne preto, aby sme videli Old Sarum a katedrálu," pokračoval Petrov.

Pokiaľ ide o fľaštičku s parfumom, ktorá podľa britských vyšetrovateľov obsahovala novičok, Boširov ironicky odmietol, že by niečo také u seba mali. "Nie je hlúpe, aby normálni muži pri sebe mali ženský parfum? Colníci preverujú všetko, asi by sa pýtali, prečo majú muži vo svojej batožine ženský parfum. Nie, nemali sme to," odpovedal Boširov na otázku Simonjanovej, ktorá s nimi rozhovor viedla.