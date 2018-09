Tajomná smrť počas výletu do exotiky: Muž chcel požiadať priateľku (†29) o ruku, zdrvujúci koniec

CANBERRA - Andrew Samuel (30) a jeho priateľka Natalie Morrisová strávili mesiace plánovaním svojej vysnívanej dovolenky na Bali. Dvojica z Walesu sa na pobyt v exotike neuveriteľne tešila a mladík sa rozhodol, že to bude ten správny moment, kedy požiada svoju vyvolenú romanticky o ruku. Bohužiaľ, len pár dní pred tým, ako to stihol urobiť, našiel mladú ženu mŕtvu v hotelovom bazéne. Okolnosti jej úmrtia sú nejasné.

Dvojica si užívala svoj 10-dňový výlet do exotiky, keď ho náhla prerušila tajomná tragédia. Podľa priateľov páru sa v jedno ráno Andrew zobudil a zistil, že jeho priateľka neleží vedľa neho v posteli. Keď vyšiel von, našiel už len jej nehybné telo na hladine bazéna. Pravdepodobne si bola Natalie v noci dať cigaretu, ako sa ale ocitla v bazéne, zatiaľ nie je známe.

Predtým, ako bude telo mladej turistky prevezené späť do Walesu, vykonajú indonézske úrady pitvu. Nataliina sestra Janine Lloydová (41) o nej povedala, že bola nielen krásna, ale aj veľmi spoločenská. "Mala toľko priateľov. Každá osoba, ktorá sa o tom dopočula, je zdrvená. Nemôžem uveriť, že sa to stalo niekomu takému plnému života," citoval ju portál news.com.au.

Prezradila, že pár mal v pláne po zásnubách pokračovať v cestovaní a usadiť sa v Austrálii. "Chcela vidieť veľa miest. Presťahovala sa už predtým za prácou do Južnej Afriky, milovala to a plánovala ísť do Austrálie. Chcela to skúsiť a zostať tam," dodala Janine o svojej sestre, ktorá pracovala ako osobná asistentka.