Tragédia v dovolenkovej destinácii Slovákov: Autobus sa zrútil do rokliny, 15 ľudí zahynulo

SOFIA - Najmenej 15 obetí na životoch a 27 zranených si v sobotu v Bulharsku vyžiadala nehoda turistického autobusu, ktorý zišiel z diaľnice a zrútil sa do Iskarskej rokliny.

Neďaleko bulharskej Sofie havaroval autobus, pričom zomrelo najmenej 15 ľudí a ďalších 27 utrpelo zranenia. Polícia potvrdila, že autobus viezol turistov na víkendový výlet do neďalekého rezortu, keď sa prevrátil a spadol na vedľajšiu cestu nachádzajúcu sa 20 metrov pod diaľnicou. I

ncident sa stal v sobotu o 17:10 tamojšieho času, približne 20 kilometrov od Sofie. Počet mŕtvych potvrdil minister zdravotníctva Kiril Ananiev. Na miesto vyslali niekoľko sanitiek, ktoré odvážali zranených do nemocníc v hlavnom meste.

Lekári uviedli, že niektorí zranení boli v kritickom stave. Zatiaľ nie je známe, odkiaľ obete pochádzali. Vláda vyhlásila na pondelok štátny smútok. Podľa portálu Sofia Globe sa mal autobus zraziť s niekoľkými oprotiidúcimi autami. Na miesto malo byť vyslaných asi 20 sanitiek.

Slováci by nemali byť medzi obeťami

Medzi obeťami a zranenými pri nehode autobusu, ku ktorej došlo v sobotu podvečer v Bulharsku, by nemali byť slovenskí občania. TASR o tom informoval riaditeľ tlačového odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Igor Skoček.

Odvolal sa pri tom na vyjadrenie konzulky veľvyslanectva SR v Sofii, ktorá komunikovala s bulharským ministerstvom vnútra.

Tragické nehody autobusov

ROK 2017

20. januára TALIANSKO

Autobus so študentmi maďarského gymnázia, ktorí sa vracali z lyžiarskeho zájazdu vo Francúzsku, havaroval pred polnocou na diaľnici A4 pri talianskom meste Verona. Vozidlo po náraze do mostového piliera zhorelo do tla. Nehoda si vyžiadala 17 mŕtvych.

2. apríla – ŠVÉDSKO

Tri obete na životoch a asi 28 zranených si vyžiadala dopravná nehoda v strednom Švédsku, kde autobus prepravujúci 50 školákov a niekoľko dospelých vyletel z cesty a prevrátil sa na bok. K nehode došlo na diaľnici neďaleko mesta Sveg v regióne Härjedalen.

ROK 2016

20. marca ŠPANIELSKO

Neďaleko mesta Tarragona na severovýchode Španielska došlo k nehode výletného autobusu. Viezol 57 študentov vracajúcich sa do Barcelony. Trinásť z nich zahynulo a 43 utrpelo zranenia. Jedna zranená študentka bola zo Slovenska.

21. júna – SRBSKO

Autobus slovenskej cestovnej kancelárie Aeolus havaroval pri meste Alexinac v strednom Srbsku. Nehoda si vyžiadala životy piatich cestujúcich. Ďalších 14 zranených previezli do nemocnice.

ROK 2015

5. augusta - RUSKO

Pri zrážke dvoch autobusov na východe Ruska zahynulo 16 ľudí a vyše 50 utrpelo zranenia. K zrážke prišlo na diaľnici spapajúcej mesto Chabarovsk ležiace pri čínskych hraniciach s mestom Komsomoľsk na Amure. Vodič jedného z autobusov vošiel do protismeru, aby obišiel stavebné vozidlá, ktoré opravovali cestu. Následne stratil kontrolu nad vozidlom.

Rok 2014

9. novembra - ŠPANIELSKO

Na juhovýchode Španielska pri obci Venta de Olivia v regióne Murcia zahynulo v noci 14 ľudí po tom, ako autobus zišiel z cesty a zrútil sa po svahu. Ďalších 41 osôb utrpelo zranenia. Autobus viezol prevažne mladých ľudí z náboženského podujatia v Madride a havaroval len 60 kilometrov pred cieľom, dedinou Bullas. Desať ľudí zomrelo na mieste, štyria ďalší cestujúci podľahli ťažkým zraneniam neskôr v nemocnici.

31. októbra - TURECKO

Na juhu Turecka havaroval autobus s robotníkmi, ktorí cestovali do práce v neďalekom jabloňovom sade. Pri nehode utrpelo zranenia 28 ľudí. V prípade 17 obetí na životoch išlo prevažne o ženy.

ROK 2013

23. júna - ČIERNA HORA

Devätnásť mŕtvych si vyžiadala nehoda rumunského autobusu, ku ktorej došlo na ceste medzi Kolašinom a Podgoricou v Čiernej Hore. Autobus so 46 pasažiermi zišiel z cesty a zrútil sa do kaňonu rieky Morača. Obete i zranení boli rumunskými občanmi.

ROK 2012

21. júla - TURECKO

Trinásť ľudí zahynulo a desať utrpelo zranenia pri nešťastí vo východotureckej provincii Agri, keď sa tam autobus prepravujúci robotníkov do mesta Erzurum zrazil s protiidúcim nákladným vozidlom. Pod nehodu sa podpísal defekt pneumatiky autobusu, po ktorom vodič stratil kontrolu nad vozidlom.

14. marca – ŠVAJČIARSKO

Belgický premiér Elio Di Rupo vyhlásil štátny smútok po tom, čo autobus, ktorý viezol školákov vracajúcich sa z výcvikového lyžiarskeho tábora, havaroval v tuneli pri švajčiarskej obci Sierre. Zahynulo 28 ľudí, z toho 22 detí a štyria učitelia, ktorí školákov sprevádzali.