Tragická nehoda v USA: Zrážka autobusu a nákladného auta, najmenej sedem mŕtvych

V autobuse sa nachádzalo 49 ľudí, mnohých z nich transportovali do nemocníc. Zatiaľ nie je známe, koľko osôb utrpelo zranenia a v akom sú stave. University of New Mexico Hospital hlási deväť pacientov, pričom očakávajú ďalších troch zranených. Autobus mieril z Albuquerque do Phoenixu. Prípad vyšetrujú Národná komisia pre bezpečnosť dopravy a polícia štátu Nové Mexiko.

#BREAKING: There are reports of multiple fatalities after a bus and semi-truck crashed near Albuquerque, New Mexico. The Greyhound bus was traveling to Phoenix and had 47 passengers on board.

