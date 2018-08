Osýpky netrápia len Slovensko: Podľa WHO sa problém s chorobou týka celej Európy

BERLÍN - Počet prípadov osýpok v Európe za prvých šesť mesiacov tohto roku prudko stúpol. Informovala o tom európska kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) s tým, že v dôsledku ochorenia v danom období zomrelo 37 ľudí.

Za prvý polrok podľa WHO zaznamenali v Európe viac ako 41-tisíc prípadov osýpok, čo je zatiaľ viac ako za všetky 12-mesačné obdobia uplynulej dekády. Polovica zaznamenaných prípadov, okolo 23-tisíc, pochádza z Ukrajiny. Vo Francúzsku, Gruzínsku, Grécku, Taliansku, Rusku a Srbsku zaznamenali po vyše tisícke nakazení.

Doteraz najvyšší ročný počet prípadov odborníci zaznamenali v roku 2017, a to 23 927 nakazení osýpkami. Rok predtým to bolo len 5 273 nahlásených prípadov. WHO v tejto súvislosti vyzvala na lepšiu kontrolu a zvýšenie miery očkovania, aby sa ochorenie nestalo endemickým.