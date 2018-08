Rázne vyhlásenie talianskeho vicepremiéra: Štát možno prevezme kontrolu nad diaľnicami

RÍM - Taliansky štát bude musieť prevziať kontrolu nad diaľničnou sieťou v krajine, ak spoločnosti, ktoré majú koncesie, nebudú náležite vykonávať svoju úlohu. Oznámil to vo štvrtok taliansky vicepremiér Luigi Di Maio, ktorého citovala agentúra Reuters.

Di Maio v rozhovore pre talianske médiá dva dni po tom, ako pri zrútení mostného nadjazdu v Janove zahynulo najmenej 38 ľudí, tiež uviedol, že koncesionári by mali investovať viac do bezpečnosti a nestarať sa toľko o podiel na zisku. Most Morandi bol podľa agentúry AP v čase svojho vzniku pred piatimi desaťročiami všeobecne považovaný za odvážny architektonický čin, avšak časom si začal vyžadovať neustálu údržbu. Jeho konštrukčné riešenie po utorkovej tragédii vyšetrovatelia skúmajú ako možný faktor deštrukcie tejto štruktúry.

Most z roku 1967 sa počas prudkej búrky pretrhol vo svojej strednej časti, pričom sa z neho zrútilo viacero osobných i nákladných vozidiel. Talianska prokuratúra svoje vyšetrovanie sústreďuje na možné konštrukčné chyby alebo neadekvátnu údržbu. Experti tvrdia, že katastrofa poukazuje na náročnosť udržiavania akéhokoľvek starnúceho mosta.

Medzi obeťami sú najmenej tri maloleté osoby vo veku 8, 12 a 13 rokov. Zranenia utrpelo najmenej 15 ľudí, z toho traja sa nachádzajú v kritickom stave. Počet nezvestných nebol bezprostredne známy. Podľa talianskeho ministra vnútra Mattea Salviniho je veľká pravdepodobnosť, že pod troskami mosta sa nachádzajú ďalšie obete.