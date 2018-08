Trump stále verí, že KĽDR sa zbavuje zbraní a napreduje v tom

Trump to povedal v príhovore pred podnikateľskými lídrami na večeri vo svojom golfovom klube v americkom štáte New Jersey, informovala tlačová agentúra AP. Šéf Bieleho domu tvrdil, že Pchjongjang dodržiava dohody, ktoré dosiahol so severokórejským vodcom Kim Čong-unom v júni na historickom summite v Singapure.

Trumpovo vyhlásenie sa úplne odlišovalo od skorších výrokov poradcu pre národnú bezpečnosť Johna Boltona, podľa ktorého Severná Kórea nerobí potrebné kroky na denuklearizáciu (odstraňovanie jadrových zbraní). Bolton zároveň jednoznačne zamietol myšlienku skorého zrušenia sankcií uvalených na Kórejskú ľudovodemokratickú republiku (KĽDR). Trump však v príhovore takisto naznačil, že v spomalení procesu denuklearizácie pravdepodobne zohráva úlohu Peking. Povedal: "Čína nám zrejme trochu škodí." Prezident svoje slová nespresnil.

Budúcnosť na chodníku slávy ohrozená

Úrady v meste West Hollywood jednomyseľne odhlasovali rezolúciu o odstránení hviezdy Donalda Trumpa z Hollywoodskeho chodníka slávy. Dôvodom je prezidentovo "znepokojujúce zaobchádzanie so ženami a iné činy", informovala v utorok agentúra AP.

Schválená rezolúcia sa však zrejme nepremietne do reality, keďže Hollywoodsky chodník slávy v susednom Los Angeles (v časti Hollywood) je významnou turistickou atrakciou a prevádzkuje ho Hollywoodska obchodná komora. Jej šéf Leron Gubler tvrdí, že ešte nikdy nedošlo k odstráneniu hviezdy, pretože každá je považovaná za súčasť "historickej štruktúry" chodníka.

Hlasovanie nasledovalo po tom, ako páchateľ v júli krompáčom zničil Trumpovu hviezdu; muža obvinili z vandalstva. Hviezdu medzitým zreštaurovali. Trumpovi bola udelená za jeho prácu na televíznej reality show "The Apprentice", ktorá hodnotí podnikateľské schopnosti skupiny súťažiacich.

West Hollywood je podľa AP zreteľne protitrumpovsky naladeným mestom. Jeho starosta John Duran minulý rok na jar vyhlásil "Deň Stormy Danielsovej" a odovzdal tejto pornoherečke čestný kľúč od mesta. Danielsová zažalovala Trumpa za zmluvu o mlčanlivosti ohľadom aféry, ktorú podľa nej spolu mali.

Súčasný prezident USA získal hviezdu ešte v roku 2007. Už niekoľko dní pred Trumpovým víťazstvom v prezidentských voľbách v novembri 2016 na ňu zaútočil istý 52-ročný muž, vtedy na protest voči názorom tohto republikánskeho prezidentského kandidáta, týkajúcim sa žien a príslušníkov menšín.