Žena sa náhodou dozvedela, že ju podvádza manžel: Ale to, ako nechutne na to prišla, vyráža dych

ERZINCAN - Kurióznym spôsobom odhalila nemenovaná žena neveru svojho manžela. Všimla si totiž, že akné na jeho chrbte vyzeralo pred odchodom z domu ináč ako po návrate späť. Jej podozrievanie poháňala zvedavosť, a tak mu nazrela do mobilu. Ženská intuícia opäť raz nesklamala.

So zvláštnym dôkazom o manželovej nevere sa stretol právnik Tolga Aydemir, keď mu klientka vysvetľovala, prečo podáva žiadosť o rozvod. Neverníka totiž odhalila podľa vytlačených pupienkov akné na jeho chrbte. Keď sa po návrate domov prezliekal, všimla si, že jeho vyrážky vyzerajú inak ako pred jeho odchodom. Spýtala sa ho, či so svojím kožným problémom niečo robil a on sa vyhýbal odpovedi.

Zdroj: Getty Images

Žena nadobudla silné podozrenie, a preto keď manžel zaspal, nazrela mu do mobilu. V aplikácii WhatsApp našla konverzáciu s úplne cudzou ženou, ktorú upozornil na to, že mu nemala vytláčať vyrážky, pretože má teraz doma problém.

"S týmto som sa ešte nestretol, aby niekto odhalil neveru podľa vyrážok na chrbte. Veď moja klientka použila pátracie dedukcie ako Sherlock Holmes," vyjadril sa Aydemir.